Le fils de Ben Laden vivait en Normandie comme artiste, il est expulsé du territoire français

Installé dans l'Orne depuis 2016, Omar Ben Laden, fils de l'ex-chef d'Al-Qaïda, a été expulsé du territoire français par Bruno Retailleau après des propos "relevant de l'apologie du terrorisme", en 2023.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a prononcé ce mardi 8 octobre 2024 une "interdiction administrative de territoire", contre Omar Ben Laden, fils du terroriste Oussama Ben Laden, ex-chef d'Al-Qaïda, sur son compte X. "M. Binladin, installé dans l'Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme (...) L'interdiction administrative du territoire vient garantir l'impossibilité pour M. Binladin de revenir en France pour quelque motif que ce soit", a déclaré le locataire de la place Beauvau.

Cette interdiction de résider en France pour Omar Ben Laden intervient en complément d'une décision. En effet, le préfet de l'Orne a pris une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), comme rappelé par Bruno Retailleau ce mardi, en obtenant le départ du quatrième fils d'Oussama Ben Laden. À 43 ans, ce dernier était installé à Domfront-en-Poiraie (Orne) depuis 2016.

En mai dernier, selon les informations d'Actu Normandie, il avait relayé des propos faisant l'apologie du terrorisme, le jour du dixième anniversaire de la mort de son père sur un compte Twitter désormais fermé, il a toujours nié les faits. "L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes – pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix", avait-il écrit sur Twitter.

Des camps d'Al-Qaïda à la campagne normande

Omar Ben Laden est né en Arabie saoudite en 1981 où il a passé ses premières années. Il suit son père en exil au Soudan de 1991 à 1996 puis en Afghanistan, avant d'être entraîné dans les camps d'Al-Qaïda dès l'âge de 14 ans. Au début des années 2000, il fuit l'Afghanistan et les deux homme s'éloignent, et le fils dirige une société de revente de métal jusqu'en 2006. La même année, il épouse Jane Felix-Browne. Le couple s'installe à Djeddah avant de prendre la direction du Royaume-Uni. En 2008, sa demande de renouvellement de visa pour le Royaume-Uni est rejetée, il prend alors la décision de s'installer au Qatar.

Dans une interview accordée au Point en 2021, Omar Ben Laden se disait en "total désaccord" avec son père. Il affirme notamment que le 11 septembre avait "bousillé sa vie". Son passage dans les camps d'Al-Qaïda l'a profondément marqué. Il indique dans les colonnes du journal un profond désaccord avec son père, Oussama Ben Laden : "C'est toi ce que je rejetais, car je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je n'aurais jamais pu faire ça. On peut se battre quand il n'y a plus rien à discuter, mais il faut toujours discuter avant", explique-t-il.

Installé en Normandie depuis huit ans, Omar Ben Laden accompagne en France sa femme, ressortissante britannique. "Il fait souvent le voyage de l'Angleterre vers la France. Il a affirmé dans nos colonnes vouloir créer un restaurant à Domfront-en-Poiraie" et "aimer les chevaux", relate Actu Normandie. Le fils aîné d'Oussama Ben Laden était également connu depuis son arrivée en France comme peintre, une discipline qu'il voit comme une thérapie.

Artiste peintre dans l'Orne, "un gars calme"

Il a organisé plusieurs expositions, et il lui arrivait de s'exprimer dans les médias, comme lors d'une rencontre avec France 5. Au cours de l'interview, il exposait ses oeuvres au journaliste de la chaîne, évoquant par exemple "les montagnes" qu'il voyait "en marchant avec son père". "Ici (en Normandie), je me sens très libre. Je me sens libéré de la responsabilité des actes de mon père (...) Personne ne me juge, on me respecte et on me laisse en paix", déclarait-il à l'AFP en 2022. Son entourage le décrivait comme "un gars calme, tranquille (...) il cherche simplement à s'intégrèrent dans une nouvelle commune et à démarrer une nouvelle vie parmi nous", affirme Harry, l'un de ses amis dans un reportage réalisé par BFMTV en 2021.

Pendant le confinement, Omar Ben Laden indiquait qu'il s'était mis à la peinture grâce à sa femme au micro de France 3 Normandie : "On était à la maison, sans faire grand chose. Ma femme peignait et je me suis dit que je devrais essayer". "Un tableau, ça devient une part de vous-même", expliquait-il lors d'une exposition au Teuilleul dans la Manche, la même année auprès de France 3.