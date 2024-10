Mort de Lina : comment a été tuée l'adolescente ? Les expertises médico-légales cruciales

Lina a été retrouvée morte, mercredi 16 octobre. Les analyses génétiques effectuées sur le corps ont apporté des informations décisives, d'autres expertises sont attendues.

Disparue le 23 septembre 2023, la jeune Lina, 15 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis. Elle a donc été retrouvée morte, anéantissant les derniers espoirs des proches de l'adolescente. Mercredi 16 octobre 2024, le procureur de la République de Strasbourg a annoncé que le corps de la jeune fille avait été retrouvé "dans une zone boisée et isolée dans la région de Nevers", à 400 km de la zone de disparition de la jeune fille. Le corps a été découvert alors qu'il était "immergé dans un cours d'eau en contrebas d'un talus".

Comme le précise le communiqué du procureur, des analyses génétiques ont été effectuées en urgence par l'IRCGN (l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale). Elles ont permis de confirmer qu'il s'agit bien de la dépouille de l'adolescente qui avait été vue en vie pour la dernière fois sur le chemin qui relie le domicile familial de Plaine, dans le Bas-Rhin, à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Le jour de sa disparition, l'adolescente devait prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg pour une journée shopping.

L'hypothèse de l'assassinat, ou du moins du meurtre, est une piste de travail évidente pour les enquêteurs, qui disposent d'éléments tendant à démontrer que Lina a été enlevée puis transportée come son gré dans une voiture. Déterminer les causes de la mort sont désormais la priorité des enquêteurs. Le procureur de Strasbourg a déjà fait savoir que des expertises médico-légales allaient être "ordonnées" par les magistrats. L'autopsie s'annonce déterminante, elle pourrait permettre rapidement de savoir de quelle manière Lina a trouvé la mort, si des coups violents ont notamment été portés sur elle. Le travail des médecins-légistes s'annonce complexe, compte tenu de l'immersion du corps de Lina durant de longs mois dans le cours d'eau, mais cet examen est crucial pour expliquer le contexte du décès.

Un meurtre perpétré par un homme de 43 ans ?

Depuis plus d'un an maintenant, les enquêteurs poursuivaient leur travail dans l'espoir de retrouver en vie la jeune femme. Un suspect a été identifié dans cette affaire, un certain Samuel Gonin, 43 ans. Originaire du Doubs et en rupture sociale et familiale, l'homme s'est finalement suicidé le 10 juillet dernier. "Le véhicule Ford Puma utilisé par Samuel Gonin avait été géolocalisé à cet endroit le 24 septembre 2023, soit le lendemain de la disparition de Lina", a fait savoir mercredi le procureur.

C'est donc grâce à la géolocalisation du véhicule du principal suspect que les enquêteurs ont finalement pu retrouver le corps de l'adolescente. Le 26 juillet dernier, le procureur adjoint de la République de Strasbourg avait révélé que le sac à main de Lina avait été découvert dans la boîte à gants d'une voiture géolocalisée non loin du lieu de sa disparition le jour J, et que de l'ADN de la jeune femme avait également été retrouvé dans le coffre de ce même véhicule, où avait également été trouvée une corde.