"Une autre motivation que le viol" : la défense de Dominique Pelicot suspecté dans deux "cold cases"

Ce jeudi 30 janvier, Dominique Pelicot a été entendu par une juge d'instruction du pôle "cold cases" du tribunal judiciaire de Nanterre sur deux affaires dans lesquelles il est mis en examen pour tentative de viol, viol et meurtre.

Dominique Pélicot s'en est-il pris à d'autres femmes en plus de son épouse Gisèle Pélicot ? Définitivement condamné à 20 ans de prison lors du procès des viols de Mazan, l'homme de 72 ans est mis en examen dans deux autres affaires dont les faits remontent aux années 1990. Il a d'ailleurs quitté sa cellule ce jeudi 30 janvier pour être interrogé sur ces deux affaires non élucidées après une convocation de la juge d'instruction Nathalie Truquey, en charge du pôle "cold cases" du tribunal de Nanterre, comme l'a révélé BFMTV.

La médiatisation de l'affaire des viols de Mazan a permis à la justice de faire le lien entre Dominique Pélicot et deux autres affaires : le viol et le meurtre de Sophie Narme en 1991 et une tentative de viol en 1999. Dans cette deuxième affaire, c'est l'ADN qui a permis de confondre le septuagénaire : le code génétique de l'homme a montré des correspondances avec le sang retrouvé sur les lieux du crime. Confronté à cet élément et placé en garde à vue en 2022, Dominique Pélicot avait alors avoué la tentative de viol sur une jeune agente immobilière. Mais il était ensuite revenu sur ses aveux en octobre 2023 lors d'un deuxième interrogatoire.

L'interrogatoire de ce 30 janvier doit permettre de questionner une nouvelle fois le suspect sur ces deux affaires et clarifier ses aveux et ses démentis. A l'heure actuelle, Dominique Pélicot tient le même discours qu'en 2023, il dit avoir voulu voir les sous-vêtements de la victime, qui s'est débattue. Une justification qui fait écho à la façon dont l'affaire Mazan à éclater : un agent de sécurité avait surpris Dominique Pelicot en train de filmer sous la jupe d'une cliente dans un supermarché.

L'avocate de Dominique Pélicot a précisé la position de son client sur BFMTV : "Il explique qu'il était présent, qu'il y a eu une échauffourée avec la jeune femme, qu'il y a eu une tentative de déshabillage, mais il est sur une autre motivation qu'une tentative de viol". Dominique Pélicot campe également sa position concernant la première affaire dans laquelle il nie toute implication.

Deux affaires de viols sur de jeunes agentes immobilières

La tentative de viol de 1999 est la première affaire dans laquelle Dominique Pélicot a été suspecté et mis en examen, en parallèle des viols de Mazan. D'après les faits, une agente immobilière alors âgée de 19 ans a été agressée alors qu'elle faisait visiter un appartement à Villeparisis, en Seine-et-Marne, à un homme soupçonné d'être Dominique Pelicot. Il l'aurait assommée avec de l'éther et menacée avec une lame de cutter sous le cou, avant de la déshabiller. La jeune femme, encore engourdie, aurait réussi à se défendre en saisissant les testicules de l'agresseur, lui laissant ainsi suffisamment de temps pour s'enfermer dans un placard. La victime présumée assure y être restée 4 heures, le temps que l'homme parte, laissant derrière lui des gouttes de son sang. Du sanf dont l'ADN a présenté des correspondances avec celui de Dominique Pélicot, lequel a été prélevé lors de son interpellation pour l'affaire des viols de Mazan.

L'autre affaire est plus vieille encore, elle date de 1991. Ce sont des similitudes de modes opératoires entre avec la tentative de viol de 1999 et le meurtre de Sophie Narme qui ont justifié la mise en examen de Dominique Pélicot. L'histoire commence lorsque le corps de la jeune agente immobilière de 23 ans est découvert le mercredi 4 décembre 1991 par son patron, à Paris. Celui-ci s'est rendu dans l'appartement qu'elle faisait visiter avant de disparaître. "J'ai été aussitôt saisi par une forte odeur, comme dans un hôpital, très probablement de l'éther", avait-il confié à la police. Ce mode opératoire de soumission chimique est ce qui a permis aux enquêteurs de faire le rapprochement avec Dominique Pelicot. La jeune femme aurait été violée avant d'être tuée. Elle a été découverte à moitié nue, avec une ceinture serrée autour de son cou. Dominique Pelicot nie toute implication dans cette affaire.

Accusé dans une troisième affaire

En plus de ces deux "cold cases", Dominique Pelicot est accusé de tentative de viol sur mineur. Les faits se seraient produits en 1995, selon la victime présumée. Âgée de 12 ans au moment des faits, elle aurait rencontré un homme, qu'elle identifie comme étant Dominique Pelicot, alors qu'il se faisait passer pour un électricien pour entrer dans son domicile parisien. Selon des informations de M6 Info, il aurait tenté d'utiliser de l'éther pour endormir l'adolescente. C'est l'arrivée de sa mère dans l'appartement qui l'a fait fuir. Une plainte a été déposée par la jeune fille dans la foulée des faits, mais l'agresseur n'a jamais été retrouvé. C'est en entendant parler de l'affaire des viols de Mazan que la victime présumée aurait reconnu l'agresseur. Elle s'est présentée en décembre dernier à la police judiciaire parisienne pour accuser Dominique Pelicot de cette tentative de viol sur mineur.