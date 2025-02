Val d'Oise : un incendie dans un Ehpad fait trois morts

Trois personnes sont mortes et une vingtaine a été blessée dans un incendie qui s'est déclaré dans un Ehpad, à Bouffémont, dans le Val d'Oise. Une enquête est ouverte.

L'incendie s'est déclaré tôt dans la journée du samedi 1er février, aux alentours de 7h30, alors que 75 résidents étaient présents. Selon le maire de Bouffémont, où se situe l'Ehpad, les flammes se sont propagées au 3e étage de l'établissement, dans la buanderie. Le premier et le deuxième étage n'ont pas été touchés. Une vingtaine de personnes ont tout de même été blessées dans l'incendie. Il s'est confié à nos confrères de BFMTV : "J'ai été prévenu par les sapeurs-pompiers et je me suis rendu sur les lieux, dès que j'ai eu l'information. Il y avait déjà un déploiement très conséquent de matériel, une grande échelle. L'incendie s'est déclaré au 3e étage du bâtiment, à priori à partir d'une buanderie et malheureusement le feu s'est propagé à une partie de ce troisième étage où trois personnes sont mortes."

Le plan Novi, qui permet de gérer de nombreuses victimes en urgence dans les établissements de santé, a été déclenché. La situation est stabilisée, selon le maire.

Une enquête est ouverte

Bien que l'édile explique que les causes de cet incendie mortel sont fort probablement accidentelles, une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise afin d'en déterminer l'origine et les circonstances. Elle a été confiée à la brigade de recherches de Montmorency.