Un homme dénonce son père après avoir trouvé des images pédopornographiques dans son téléphone

Un homme a aidé son père à débloquer son adresse e-mail et a fini par tomber sur des centaines d'images pédopornographiques. Un choc qui l'a poussé à contacter la police. Son père est poursuivi par la justice, mais a été libéré sous caution.

C'est une situation banale qui a conduit à une découverte horrifiante. En septembre dernier, en Floride (États-Unis), un homme a aidé son père de 63 ans qui avait un problème avec son téléphone portable. Il n'arrivait pas à accéder à son adresse e-mail et a demandé de l'aide à son fils, qui, en réussissant à débloquer le problème, a découvert plusieurs images pédopornographiques, rapporte BFMTV. Choqué, il a appelé la police qui a enquêté sur lui. Selon le rapport d'enquête publié par le site américain The Smoking Gun, l'adresse mail avait en fait été bloquée à cause de ces contenus.

En tout, ce sont 952 fichiers illégaux qui ont été découverts sur le compte Google de l'homme, avec des téléchargements entre mars 2023 et septembre 2024. Ces images mettaient en scène des petites filles entre 5 et 6 ans.

Le sexagénaire a été interpellé mardi 28 janvier. Il a été libéré sous caution après avoir reconnu les faits. Il est poursuivi pour possession de contenu pédopornographique.

La plaie de la pédopornographie

La pédopornographie est la représentation d'enfants ou d'adolescents dans des situations sexuelles. Elle est un fléau qui se propage dans le monde et contre lequel les associations et les États tentent de lutter. En 2019, la France était le 3ᵉ pays hébergeur de contenus à caractère pédopornographique, derrière les Pays-Bas et les États-Unis, selon l'association Point de Contact.

Ces images sont illégales et les personnes impliquées encourent de lourdes peines en France. Il est important de signaler ces images sur un site du gouvernement dédié, afin que des enquêtes soient menées et que les images soient retirées d'internet. Si vous êtes un témoin de violence sur mineur, composez le 119 ou le 17 en cas d'urgence.