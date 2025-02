Affaire Doualemn : l'OQTF de l'influenceur annulée, le bras de fer avec Retailleau continue

Le ministère de l'Intérieur a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait faire appel de la décision du tribunal de Melun. Le ministère de la Justice se tient prêt à changer la loi.

Nouveau revers dans l'affaire Doualemn pour Bruno Retailleau. Ce jeudi 6 février 2025, le tribunal administratif de Melun avait annulé l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) de l'influenceur algérien, révélait Europe 1 dont BFMTV confirmait les informations. Conséquence directe : l'homme de 59 ans va pouvoir sortir du centre de rétention administrative. Le tribunal administratif "enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen", indique le communiqué consulté par BFMTV, qui précise que le ministère de l'Intérieur compterait faire appel.

Cette décision est survenue une semaine après que la justice française a déjà suspendu l'expulsion en urgence de Doualemn vers l'Algérie décidée par Bruno Retailleau. En cause, selon le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le fait que la procédure d'urgence dégainée par le ministre de l'Intérieur n'était pas justifiée. Pour autant, rappelle Le Monde, la justice n'avait pas totalement contredit Bruno Retailleau non plus. Le tribunal administratif de Paris avait en effet reconnu que Doualemn représentait une "menace grave à l'ordre public justifiant une expulsion". Il avait également refusé de suspendre le retrait de son titre de séjour acté par le ministre de l’Intérieur.

"Une sanction de la précipitation des autorités administratives"

Pour l’avocat de l’influenceur, Me Jean-Baptiste Mousset, qui s’est confié au micro de Franceinfo vendredi 7 février, ce nouveau sursis représente "une sanction de la précipitation des autorités administratives". Selon lui, il s’agit d’un "couperet judiciaire rendu par les juridictions administratives, qui dit au ministre de l’Intérieur, vous avez été trop vite, vous n’avez pas utilisé la bonne procédure", et au préfet de l’Hérault, "vous n’avez pas pris de décision qui soit valablement fondée".

L’Intérieur et la Justice prêts à répondre

L’entourage du ministre de l’Intérieur a fait savoir à l’Agence Radio France qu’un appel serait déposé afin de poursuivre la procédure d’expulsion. Jeudi soir, invité de LCI, Bruno Retailleau a assuré qu’il y avait "des points sur lesquels on doit changer la loi", notamment les "règles juridiques qui ne protègent pas la société française". Une déclaration rapidement soutenue par son prédécesseur, aujourd’hui ministre de la Justice, Gérald Darmanin : "S'il faut modifier la loi une nouvelle fois pour que les choses soient extrêmement claires et que la République et l'État ne fassent pas preuve d'impuissance, mais expulsent du territoire national toute personne étrangère irrégulière. Alors, il faudra modifier la loi."

Début janvier, ce ressortissant algérien avait attiré l'attention des autorités après avoir publié des vidéos sur le réseau social TikTok à destination de ses quelque 168 000 abonnés. L'une d'elles avait particulièrement retenu l'attention. Il y était question, selon les autorités, d'appel au meurtre d'un opposant au régime algérien. La justice évoquait, elle, plutôt une incitation à "attraper" cet homme et à lui infliger une "correction sévère". Expulsé en urgence vers l'Algérie, l'influenceur avait finalement été renvoyé le soir même à la France, ce qui avait provoqué une crise diplomatique entre les deux pays dont les relations étaient déjà tendues.