Essonne : qu'est-il arrivé à Louise, 11 ans, dont on a découvert le corps dans un bois ?

Le corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé le lendemain de sa disparition, à Épinay-sur-Orge (Essonne). Une enquête est ouverte.

C'est un drame dont on ne connaît pas encore les causes. Louise, 11 ans, est portée disparue depuis vendredi après-midi, aux alentours de 13h50, après sa sortie du collège André-Maurois à Épinay-sur-Orge (Essonne). Sa sœur et ses parents ont rapidement informé les forces de l'ordre de cette disparition inquiétante. La dernière fois que Louise a été vue, elle traversait le parc des Templiers. Les recherches ont donc été concentrées dans cette zone, où un chien pisteur a même marqué l'arrêt. Après plusieurs heures de recherches, son corps a été retrouvé à 1h50 du matin, samedi 8 février, rapporte Le Parisien. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues et une autopsie devrait bientôt être réalisée.

Une enquête pour "meurtre sur mineur" a été ouverte, selon le procureur de la République Grégoire Dulin. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Versailles.

Deux personnes en garde à vue

Peu avant la découverte du corps de Louise, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans cette affaire. Il s'agirait d'un homme de 23 ans, qui aurait été aperçu sur les images de vidéosurveillance, et de sa compagne de 20 ans. Ils ont été interpellés peu avant 1 heure du matin chez eux, à Épinay-sur-Orge, mais rien ne dit, à ce stade de l'enquête, qu'ils ont un lien avec la mort de Louise.