Mort de Louise, 11 ans : la piste des enquêteurs pour identifier un suspect

Louise, une adolescente de 11 ans, a été retrouvée morte samedi 8 février, quelques heures après sa disparition, à Épinay-sur-Orge (Essonne). Après la remise en liberté de deux suspects, les enquêteurs ont une maigre piste sur un éventuel suspect.

C'est un drame dont on ne connaît pas encore les causes. Louise, une adolescente de 11 ans, a été retrouvée morte dans un bois d'Epinay-sur-Orge (Essonne) dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février vers 2 heures du matin. La jeune fille n'avait plus donné signe de vie depuis l'après-midi du vendredi, après sa sortie du collège André-Maurois aux alentours de 15 heures. La dernière image de Louise a été captée par les caméras de vidéosurveillance de la ville alors qu'elle traversait le parc des Templiers, menant au bois des Templiers dans lequel son corps a été découvert par les forces de l'ordre après plusieurs heures de recherches.

Le corps de Louise présentant des traces de plusieurs coups de couteau et l'autopsie réalisée samedi a permis de "relever la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales" a confirmé le parquet d'Evry. Les examens médico-légaux ne trouver "aucun élément" permettant "d'affirmer que des violences sexuelles avaient été commises".

Une enquête initialement ouverte pour "disparition inquiétante" a été requalifiée en enquête pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" a fait savoir le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Les investigations ont été confiées à la Direction de la criminalité organisée et spécialisée des Yvelines (DCOS 78), en co-saisine avec la Direction nationale de la police judiciaire.

Un dispositif de recherches et un autre de sécurité

Après le signalement de la disparition de Louise, plusieurs membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour retrouver l'adolescente ayant que des équipes cynophiles. Plus de 120 fonctionnes de police étaient présents sur place, après la découverte du corps de Louise, ainsi que quatre cavaliers, une dizaine de véhicules de police et un camion CRS d'après BFMTV. Des équipes nombreuses déployées pour retrouver tout éventuel indice sur le mort de Louise et l'auteur du meurtre. Des battues ont été organisées pour mettre la main sur l'arme du crime qui n'a toujours pas été retrouvée.

Les recherches se poursuivent ce lundi 10 février, tandis qu'un dispositif de sécurité a été mis en place dès 8 heures sur le trajet des collèges et des lycées des villes d'Epinay-sur-Orge et Longjumeau en Essonne "afin d'assurer la sécurité des enfants et des collégiens", a indiqué une des municipalités. En l'absence d'interpellation, le fait que l'auteur du meurtre de Louise soit toujours en liberté inquiète les élèves, leurs familles et plus largement toute la population.

Les élèves du collège où était scolarisée Louise retournent en cours ce lundi. "Un dispositif d'écoute psychologique sera mis en place lundi dans l'établissement à destination des élèves et des personnels", a précisé le rectorat. La première heure de cours est par ailleurs banalisée.

Deux personnes en garde à vue, puis relâchées

Peu avant la découverte du corps de Louise, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans cette affaire. Il s'agit d'un homme de 22 ans, qui aurait été aperçu sur les images de vidéosurveillance, et de sa compagne, une étudiante de 20 ans. Ils ont été interpellés peu avant 1 heure du matin chez la mère de l'homme, chez qui il vit, à Épinay-sur-Orge. Ils ont tous deux été relâchés libres en début de soirée, samedi, après avoir présenté un alibi et faute de preuve. L’enquête se poursuit pour identifier de nouveaux suspects. Les enquêteurs ont repéré la silhouette d'un homme sur les dernières images de Louise et tentent de l'identifier. Ils poursuivent donc les recherches et peuvent encore recourir à la téléphonie pour trouver un suspect.