Des "clubs cannabiques" en France ? La loi sur la consommation de drogue pourrait changer

Des licences délivrées à certains domaines ?

S'il y a bien un point sur lequel les deux député sont d'accord : c'est l'explosion de la consommation de produits stupéfiants en France, notamment concernant la cocaïne. Pour tenter d'endiguer et d'encadrer de phénomène, ils proposent la création d'une instance comparable à l'Agence nationale des jeux (ANJ), dont le rôle serait d'attribuer des licences à des domaines réservés comme les agriculteurs, revendeurs, pharmacies spécialisées ou autres "clubs cannabiques".

En revanche, les deux rapporteurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le seuil de pénalisation. Le macroniste Ludovic Mendes propose la dépénalisation pour la détention de moins de 3 grammes de cocaïne et une amende forfaitaire entre 3 et 6 grammes avec un passage devant un juge au delà des 6 grammes. De son côté, l'insoumis Antoine Léaument plaide pour une simple amende au delà de 3 grammes.

"Je demande que la corruption soit reconnue pour le privé"

Tous deux mettent en avant le modèle portugais, relatif à la consommation d'héroïne : "la dépénalisation des usages a permis de bien meilleurs résultats en termes de santé publique, du fait d'une meilleure prise en charge, et parce que les personnes avaient moins peur de se faire accompagner", indique Ludovic Mendes dans les colonnes du Parisien. Aussi, le rapport propose d'autoriser la culture d'un certain nombre de plants de cannabis à domicile, jusqu'alors interdit.

Ce n'est pas tout. Les deux députés à l'origine de ce report souhaitent prendre à bras le corps un autre problème lié à la drogue en France : le blanchiment et de facto la corruption. Une proposition portera sur la création d'un statut de lanceur d'alerte face à ces deux fléaux selon Le Parisien. "On se rend compte que des dockers et des douaniers, pour un gros chèque, laissent leur badge ou une porte ouverte pour que les trafiquants puissent faire passer la drogue (...) Des fichiers ont été consultés par des personnes assermentées, en contrepartie de certaines données. Sauf que l'on ne retient jamais la corruption pour ces personnes qui ne relèvent pas tous du gouvernement ou de l'État. Je demande que la corruption soit reconnue pour le privé", réclame Ludovic Mendes.

Un rapport qui n'est pas du goût de tous et qui apparaît comme insuffisant pour Benjamin Camboulives, porte-parole du syndicat Alternative police CFDT. La légalisation du cannabis est "la pire des solutions (...) Vous n'allez pas arrêter le trafic de stupéfiants parce que vous légalisez. Il y aura toujours un interdit à franchir, et il y aura toujours pire à vendre sur le marché parallèle", juge-t-il sur BFMTV. Pour le président de l'association Addictions France, Bernard Basset, "quand on a 4 millions de consommateurs de cannabis, on est déjà dans une consommation de masse". Ce dernier ne croit pas que "lever l'interdit entraînera une plus grande consommation", indique-t-il au micro de la chaîne d'information en continu.