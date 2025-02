Affaire Bétharram : qui sont les trois hommes arrêtés par la police ?

Trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram ce mercredi 19 février. Ils sont mis en cause pour viols, agressions sexuelles et/ou violences aggravées.

Alors que l'affaire Bétharram est revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines, l'enquête ouverte en février 2024 avance. Trois individus ont été interpellés ce mercredi 19 février par les gendarmes de la section de recherches de Pau a fait savoir la parquet. Ils ont immédiatement été placés en garde à vue pour les "chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et/ou violences aggravées susceptibles d'avoir été commis entre 1957 et 2004 au sein de l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétharram, situé à Lestelle-Bétharram", précise le communiqué du procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry.

Les gardés à vue sont trois hommes nés en 1931, en 1955 et en 1965 selon les précisions du magistrat. Le rôle tenu par ces personne au sein de l'institution religieuse n'a pas été précisé, pas plus que les années durant lesquelles ils ont fréquenté l'établissement. Pour rappel, selon le décompte transmis par Alain Esquerre, le porte-parole du collectif des victimes de Bétharram, à 20Minutes, 112 plaintes ont été déposées à l'encontre de 22 adultes et d'une personne mineure au moment des faits, dont 12 sont toujours vivants. Ces mis en cause sont des prêtes et des surveillants qui officiaient à Notre-Dame de Bétharram. Le parquet de Pau a précédemment précisé que deux laïcs et un prêtre sont particulièrement visés avec respectivement 59, 23 et 17 plaintes déposées contre eux. Il est encore impossible de savoir si les trois gardés à vue sont ces trois personnes.

Des interpellations préparées depuis janvier 2025

Le parquet de Pau à fait savoir que les interpellations survenues ce mercredi 19 février suivent un calendrier arrêté depuis le 31 janvier 2025, "date à laquelle le dossier d'enquête a été remis, par les militaires de la section de recherches, au parquet de Pau aux fins d'analyse juridique". Les interpellations des trois hommes interviennent plus d'un an après l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram, elle-même entrainé par de nombreux dépôts de plaintes.

Le placement en garde à vue de trois hommes "est l'aboutissement de 15 mois de travail et de décennies d'attente pour les victimes" a de son côté réagi Alain Esquerre sur BFMTV. "C'est une énorme libération. La prochaine étape, c'est la désignation d'un juge d'instruction", a ajouté le porte-parole du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétharram. Selon lui, le nombre de plaintes déposées augmente : le collectif en a reçu 134 au total et "ça n'arrête pas d'arriver". A noter que les plaintes envoyées à l'association ne sont pas toutes officiellement déposées auprès des autorités.