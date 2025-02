Mort de Louise : ses parents décrivent la "tragédie" qu'ils traversent dans une lettre

Dans une lettre émouvante, les parents de la petite Louise, retrouvée morte dans la nuit du 7 au 8 février 2025 se confient sur leur "souffrance indescriptible".

Une semaine après la mise en examen d'Owen L., qui a reconnu avoir tué Louise devant les enquêteurs, les nerfs sont toujours à vif et l'émotion immense chez les parents de la fillette, retrouvée morte dans la nuit du 7 au 8 février dans un bois de l'Essonne. Ils se sont confiés dans une lettre poignante, que BFMTV a pu se procurer. Ils reconnaissent être marqués dans leurs "chairs et leurs coeurs", se souviennent d'une petite fille "belle, douce et attentionnée" et soulignent enfin "l'élan de solidarité" aperçu lors de la disparition de la collégienne.

"On nous a arraché notre fille, notre petite princesse. Nous avons vécu et vivons la pire tragédie que peuvent vivre tous les parents, la perte de son enfant chérie. C'est une souffrance et une peine indescriptibles et impensables jusqu'à ce que cela vous frappe. Notre Louise, notre amour, nous a été volée", écrivent les parents de Louise, des propos relayés dans les colonnes de BFMTV.

Ils se souviennent que leur fille "n'était que tendresse et amour, ne sera plus jamais auprès" d'eux, "alors qu'elle était un cadeau de la vie, ce cadeau ne sera plus que des souvenirs, certes de magnifiques souvenirs, mais que des souvenirs", peut-on également lire.

"C'était une adorable petite fille mais on nous l'a ôtée"

Dans cette lettre, la petite Louise est décrite comme "belle, douce et attentionnée". "C'était une adorable et gentille petite fille mais on nous l'a ôtée", ajoutent-ils. Dans leur malheur, les parents confient avoir ressenti le "besoin de s'isoler pour créer une bulle d'intimité" avec leurs enfants et "tenter d'affronter ce traumatisme (...) C'est ce qui nous permet de nous reconstruire", rapporte également BFMTV.

Pour eux, place désormais à la reconstruction, ou du moins, à la poursuite d'une vie qui ne sera plus jamais comme avant. "Elle inonde nos pensées d'amour, c'est encore douloureux mais cela nous fait également du bien", concèdent-ils. Courageux, tous deux n'ont pas manqué d'avoir un mot pour toutes les personnes présentes, qui ont pu aider à retrouver leur fille ou penser à elle dans les moments les plus délicats.

Proches, policiers, mairies de Longjumeau et d'Epinay-sur-Orge... Les parents de Louise les remercient pour leur "bienveillance", leur "investissement" durant "les recherches, l'enquête et la préparation des obsèques". Ils décrivent un réel "élan de solidarité". "Sans le savoir, vous nous avez communiqué le plus bel hommage en sa mémoire : celui du vivre ensemble. Elle était tournée vers les autres. Elle était généreuse. Cela correspond à ses valeurs. Encore une fois, merci", écrivent-ils.