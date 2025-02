Une tentative d'attentat évitée dans le Nord ? Un homme suspect arrêté par un élève gendarme

Un homme soumis à une OQTF a proféré des menaces dans un train, armé d'un couteau, avant d'être maîtrisé par un élève gendarme et un agent ferroviaire.

Un attentat a-t-il été déjoué dans un train jeudi 27 février ? Un élève gendarme au repos et un agent ferroviaire ont maîtrisé un homme armé d'un couteau alors qu'ils étaient à bord d'un TER allant de Lille (Nord) à Calais (Pas-de-Calais). " L'individu a été remis à la police ", a indiqué Philippe Tabarot, ministre des Transports, dans un message sur X.

Tout s'est déroulé vers 15 heures, explique Le Parisien. L'homme, âgé de trente-sept ans, serait originaire d'Afrique de l'Est et est visé par une obligation de quitter le territoire (OQTF). Lorsque le train s'est mis en marche, le suspect aurait proféré des menaces, mais on n'en sait pas plus sur leur nature. Ses motivations sont également inconnues. La piste terroriste n'est pas écartée totalement.

" Merci à l'agent de sûreté ferroviaire, épaulé par un élève gendarme, qui a maîtrisé un homme armé d'une arme blanche hier ", a déclaré Philippe Tabarot. " Les usagers ont pu compter sur leur vigilance et leur réactivité. " L'élève gendarme, originaire de Melun (Seine-et-Marne), et un agent de la sûreté ferroviaire sont intervenus pour le tenir à distance. Ils sont parvenus à le convaincre de ranger son couteau, puis l'ont maîtrisé. Avec cette intervention, il n'y a eu aucun blessé. Le suspect a été remis à la police en gare d'Hazebrouck, et placé en garde à vue.