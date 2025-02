Affaire Le Scouarnec : l'accusé abusé par son père ? Sa famille veut des explications

Joël Le Scouarnec est questionné par sa famille sur ce qui l'a poussé au crime, alors qu'il est accusé d'agressions sexuelles sur 300 anciennes patientes.

Pour la famille, c'est toujours l'incompréhension. Comment un frère, un oncle, un père, un chirurgien... peut-il commettre des viols et des abus sur 299 victimes ? "J'ai besoin de savoir pourquoi tu en es arrivé là", supplie Annie, sœur de Joël Le Scouarnec, au quatrième jour de son procès à Vannes. "Est-ce que notre père a eu des gestes sur toi, ou quelqu'un qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas ? Dis-moi la vérité, j'ai besoin de savoir."

Une question liée au contexte familial, car chez les Le Scouarnec, l'inceste et les viols sur mineurs sont partout. Annie, âgée aujourd'hui de 72 ans, a subi des violences sexuelles à 14 ans de la part de son petit ami de l'époque et un des amis de celui-ci, relate Franceinfo. Le père de l'accusé, Joseph Le Scouarnec, aurait lui-même été victime d'agressions par un prêtre ou un homme travaillant pour ses parents, complète le média.

La patriarche des Le Scouarnec aurait lui-même été l'agresseur du cadet des fils de l'homme jugé par pédophilie. Les enfants du chirurgien ont en effet affirmé que leur père ne s'en est jamais pris à eux, contrairement à leur grand père, qui leur aurait fait subir des "fellations, attouchements et exhibitions" jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans rapporte Closer.

"Je ne sais toujours pas"

Mais Joël Le Scouarnec est formel : il affirme n'avoir "jamais subi aucune agression de la part de qui que ce soit", y compris de son père. L'accusé, qui revendique sa pédophilie, ne se cache pas derrière d'éventuels abus dont il aurait été victime pour tenter d'expliquer ses agissements. "Je ne sais toujours pas" répond l'ancien chirurgien à la question de sa sœur sur les motivations des ses actes qu'il a retranscrit avec détails dans des carnets dont il a reconnu être l'auteur : "Je me suis entretenu très longtemps avec des psychologues, depuis des années, et je ne sais toujours pas." L'homme s'est également excusé auprès de sa sœur et de ses nièces pour les violences qu'il a commises : il a déjà été condamné en 2020 à quinze ans de prison pour des violences sexuelles sur quatre enfants, deux nièces, une voisine et une patiente.

Joël Le Scouarnec, qui est jugé pour agressions sexuelles et viols aggravés sur 299 patients qui avait en moyenne 11 ans et encourt vingt ans de réclusion criminelle pour ces faits, "souhaite pleinement participer" et "donner des explications" sur ses actes selon les déclarations de son son avocat, Me Maxime Tessier sur BFMTV. Des explications qui n'ont toujours pas émergé après les premiers jours du procès, lequel doit durer quatre mois.

L'accusé a effectivement reconnu être l'auteur des agressions consignées de son journal intime numérique. Le vendredi 28 février, Joël Le Scouarnec a également avoué avoir comme des abus sur sa petite-fille. "C'est peut-être, sans doute, la dernière fois que voit mon fils car j'ai entendu sa colère et son désarroi. Il a su l'exprimer. Je respecte cette colère, elle est fondée. Oui, je reconnais avoir commis des actes d'abus sexuels sur ma petite-fille, sur sa fille", a déclaré l'ancien chirurgien à la barre.