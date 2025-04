Suicide d'Evaëlle : sa professeure Pascale B. condamnée et privée d'exercer ?

Le verdict du du procès de Pascale B., la professeure de français accusée d'harcèlement sur mineur à l'égard d'Evaëlle, doit être rendu ce jeudi 11 avril. L'adolescente s'est suicidée par pendaison en 2019.

C'est un moment important dans l'affaire du suicide d'Evaëlle, une adolescente de 11 ans qui a mis fin à ses jours par pendaison le 21 juin 2019 après avoir subi des mois de harcèlement scolaire. Le tribunal correctionnel de Pontoise, dans le Val d'Oise, doit rendre son verdict concernant la responsabilité de Pascale B., l'ancienne professeure de français de la victime, ce jeudi 10 avril. L'enseignante, accusée de harcèlement moral à l'encontre d'Evaëlle et deux autres élèves scolarisés en sixième au collège Isabelle Autissier d'Herblay entre 2018 et 2019, encourt jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. A la fin des deux jours de procès, le 11 mars, le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer le métier d'enseignante contre la prévenue. Pascale B. doit être fixée sur son sort dans la journée.

Durant le procès, le ministère public a accusé l'enseignante d'avoir "jeté Evaëlle en pâture au collectif" d'élèves ayant ensuite harcelé l'adolescente et d’avoir été "le déclencheur et catalyseur du harcèlement des mineurs". Il convient toutefois de rappeler que Pascale B. n'est pas jugée pour le suicide de la jeune fille. Si elle a d'abord était poursuivie pour "homicide involontaire", elle a bénéficié d'un non-lieu et est désormais jugée pour harcèlement. Toujours selon le parquet, la professeure jouissait d'une "toute puissance" a eu un comportement harcelant qui "a rendu socialement acceptables les comportements harcelants des élèves."

Des élèves insultés et des méthodes humiliantes

L'enseignante aurait "humilié régulièrement" et publiquement l'adolescente selon plusieurs témoignages entendus au cours des audiences. Si certains collègues de l'enseignante ont décrit une femme "autoritaire et cassante", d'autres ont évoqué une personne "bienveillante et aidante". Il est tout de même ressorti des témoignages que Pascale B. adoptait des comportements différents selon les élèves : "Elle avait ses chouchous et ses cibles", a déclaré un élève victime de brimades.

Certaines réflexions humiliantes tenues par la professeure à l'égard des élèves ont été rapportées durant le procès : "Tu es bête, tu vas finir SDF" ou encore "on peut pas être bête à ce point, tu n’as pas de cerveau". La jeune Evaëlle aurait personnellement était traitée de "nulle" et de "folle" selon des témoignages. Si l'enseignante a admis certains de ces propos se disant "exigeante" avec les élèves, elle a nié toute humiliation : "Je n'ai pas humilié Evaëlle". Mais des scènes vécues par l'adolescente sous la responsabilité de la professeure interrogent, comme cette heure de vie de classe qui a été "la pire journée de toute la vie" d'Evaëlle selon ses parents.

Lors d'une discussion consacrée au harcèlement scolaire que vivait déjà l'adolescente, Pascale B. avait demandé aux élèves d’exprimer leurs reproches à Evaëlle qui devait leur apporter des réponses. Elle s'était ensuite agacée des pleurs de la jeune fille accablée et démunie et lui avait intimé de répondre aux questions "de façon méchante" d’après les récits des élèves. Défense de la prévenue : "J’ai dû lui dire 'arrête de pleurer', phrase idiote à dire. Je ne voulais pas qu’elle pleure, ce n’était pas l’enjeu. Ce n’était pas dans le but de la mettre en difficulté mais d'essayer de régler ce problème relationnel dans la classe".

D'autres enfants se seraient plaints des propos de la professeure, notamment une collégienne dont les déclarations ont été rapportées par le proviseur du collège arrivé la rentrée suivant le suicide d'Evaëlle. Pascale B. aurait dit à l'adolescente qu'elle préférait avoir un chien que des élèves. "Il vaut mieux qu'elle reste à la vie scolaire sinon il y aura un mort", aurait encore lancé l'enseignante, selon un assistant d'éducation scolaire, dont les propos ont été rapportés par Ouest France.

Pascale B. invoque sa "liberté d'enseignement"

Les méthodes d'enseignement de Pascale B. ont été très commentées durant le procès. "De 1988 à 2016, il n'y a que des appréciations positives : assiduité, ponctualité, exigeante, dynamique" sur l'enseignante a rappelé la juge et concernant les réflexions déplacées de la professeure, des assistantes scolaires ayant travaillé avec elle ont évoqué des traits d'humour : "Parfois il y avait des situations complexes en classe, elle mettait un petit peu d'humour. Ce n'est pas quelqu'un qui criait". Mais depuis cet éloge s'est entaché de remarques d'autres collègues. Dominique C. a ainsi assuré "que tout le monde savait qu'elle aimait rabaisser les élèves faibles et préférait les élèves à problèmes". Une autre personne a affirmé qu'"elle pouvait s'acharner sur un enfant et l'humilier devant tout le monde, car elle était très théâtrale, soutenant que les élèves en difficulté n'avaient pas leur place dans l'établissement". En réponse, la prévenue a pointé une inimitié réciproque avec ces deux professeurs.

Ces témoignages n'ont pas ébranlé les convictions de la professeure qui a estimé ne "pas avoir commis d'erreurs" envers ses élèves, dans un entretien accordé au Parisien. "Je suis désolée de vous dire que je gère ma classe et ma pédagogie comme je l'entends. On a quand même une liberté d'enseignement", a-t-elle confié au journal. Depuis 2021, l'enseignante ne peut plus faire cours à des mineurs et a une obligation de soins psychologiques. Malgré cette suspension, Pascale B. assure ne rien avoir à se reprocher : "Non je ne suis pas ce professeur affreux, harcelant, prenant un plaisir sadique à les humilier", maintient-elle. Une attitude qui a poussé l'avocate de la famille d'Evaëlle, Me Delphine Meillet à comparé l'enseignante à une "criminelle endurcie" : "Madame B. ne doute pas un instant, a laissé faire les harceleurs et s’est acharnée elle-même" sur l'adolescente. "Cet endurcissement, je ne l’ai trouvé aux assises que face à des criminels endurcis et des terroristes sans remords."

Evaëlle avait changé d'établissement avant son suicide, sans parvenir à se relever du harcèlement qu'elle avait subi. Les parents de l'adolescente ont dénoncé l'inaction de l'Education nationale - contre laquelle il n'y aura aucune poursuite pénale après une indemnisation verse à la famille - que le manque d'investigations des autorités puisque une première plainte avait été classée alors qu'Evaëlle était encore vivante. Après le procès de Pascale B., un autre jugement est attendu dans l'affaire du suicide d'Evaëlle : celui de deux mineurs soupçonnés d'avoir harcelé l'adolescente. Il doit se tenir avant la fin de l'année au tribunal des enfants.