Marion Maréchal mise en examen : ces propos lui valent un procès pour diffamation

La vice-présidente exécutive de Reconquête vient d'être mise en examen pour diffamation. Elle sera prochainement jugée par le tribunal correctionnel de Valence.

La députée européenne du groupe Conservateurs et réformistes européens (CRE) Marion Maréchal a été mise en examen ce mardi 11 mars 2025 pour diffamation selon les informations de Ici Drôme Ardèche. Elle avait accusé l'association locale Valeurs et Réussite, qui porte un projet d'école musulmane à Valence (Drôme), d'être affiliée au mouvement islamiste des "Frères musulmans". Auprès du Dauphiné Libéré, le président de l'association Mourad Jabri évoque une "instrumentalisation irresponsable, qui a déclenché une campagne de haine et de désinformation".

Au début du mois d'octobre 2023, celle qui est également vice-présidente exécutive de Reconquête - parti présidé par Eric Zemmour - avait assuré sur le plateau de CNews que l'association en question avait "le même objectif que Daesh et Al-Qaïda, c'est à dire imposer la charia dans le monde". "À Valence, vous avez un maire qui a tenté de vendre un terrain à une association des Frères musulmans", avait-elle également déclaré, avant de partager ces propos sur ses réseaux sociaux.

Jusqu'à 12 000 euros d'amende

Désormais, l'ex-députée du Vaucluse sera jugée au tribunal correctionnel de Valence et encours jusqu'à 12 000 euros d'amende. "Ce procès doit avoir des répercussions importantes sur la manière dont on peut traiter publiquement des personnes de 'Frères musulmans' et d'avoir des liens avec des terroristes", réagit l'avocat de l'association, Me Jean-Yves Dupriez, dans les colonnes de Ici Drôme Ardèche.

Pour rappel, l'association Valeurs et Réussite avait porté plainte le 3 janvier 2024 contre Marion Maréchal pour diffamation. Le dossier de l'école musulmane à Valence avait notamment fait parler de lui depuis 2022 en raison d'un projet d'extension qui lui permettrait de passer sous contrat avec l'Etat. Cette extension avait été annulé en octobre 2022 par la municipalité. Cette dernière évoquait des raisons d'urbanisme.