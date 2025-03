Prise d'otages dans l'Aube : GIGN déployé, suspect… ce que l'on sait

La prise d'otages dans une agence bancaire du centre-ville de Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, est désormais terminée. Les trois otages ont été libérées et le suspect interpellé.

Une prise d'otages avait été signalée ce mardi 11 mars en début de soirée, dans une agence bancaire LCL, située rue de La Boule-d'or, dans le centre-ville de la commune de Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, rapportent France 3 et L'Est éclair. Alors que trois personnes avaient initialement été prises en otage à 18 heures, une femme avait été libérée par le suspect vers 18h30 et une deuxième vers 19h15. La dernière otage, une employée de la banque, a finalement retrouvé la liberté vers 21h40. Le suspect a été interpellé dans la foulée par le GIGN qui avait été dépêché sur place dès le début de soirée. Selon la préfecture de l'Aube, dont France 3 se fait l'écho, le mis en cause est connu de la justice.

Pas moins de 65 militaires du GIGN avaient été déployés sur place. Des sapeurs pompiers et le service médical d'urgences avaient également été mobilisés. Le preneur d'otage était armé d'un couteau. Les alentours de l'agence bancaire avaient dû être bouclés. Une partie de la rue De-Gaulle et le haut de la rue Pasteur avaient ainsi été rendus inaccessibles aux riverains et autres passants, précisait L'Est éclair. Maire de la commune, Éric Vuillemin, s'était rendu sur les lieux. Le préfet de l'Aube, Pascal Courtade, et la sous-préfète, Aurélie Contrecivile, avaient également fait le déplacement.

Des tirs entendus et un barrage des gendarmes forcé par un automobiliste

En parallèle de cette prise d'otages, une Audi blanche a tenté de forcer l'un des barrages mis en place par les forces de l'ordre, vers 18h30. À cette occasion, plusieurs tirs ont pu être entendus par les riverains. Il semble qu'il s'agit de tirs liés au passage en force de la voiture. Le conducteur se serait blessé à la jambe, rapporte France 3. Il a depuis été interpellé, mais cette affaire ne serait pas en lien avec la prise d'otages voisine.