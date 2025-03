Un livre d'universitaires français censuré par son éditeur, la raison invoquée fait polémique

"Face à l'obscurantisme woke" devait paraître le 9 avril. Les Presses universitaires de France ont finalement décidé d'annuler sa publication pour une raison qui surprend certains observateurs.

Face à l'obscurantisme woke devait initialement être publié par le prestigieux éditeur français dans le domaine des savoirs académiques, Les Presses universitaires de France. Il n'en serait finalement rien, révèle Libération. L'éditeur Paul Garapon a annoncé par mail aux trois codirecteurs de l'ouvrage que celui-ci ne paraîtrait pas en raison du contexte "très défavorable à la publication". Dans son viseur, "le soutien du projet Périclès de [l'entrepreneur et milliardaire ndlr.] Pierre-Édouard Stérin à l'Observatoire de l'éthique universitaire", relate Le Figaro.

Mais des observateurs évoquent une toute autre raison. Les questions de "certains journalistes" ne seraient pas étrangères à cette décision. "L'affaire devient clairement politique et dans ces conditions, mon rôle étant de préserver les PUF de tout ce qui pourrait leur nuire, je suis dans l'obligation de surseoir à la publication", a d'ailleurs écrit Paul Garapon. Tout serait parti d'une mobilisation du monde de la recherche en soutien à leurs collègues américains, qui déplorent se sentir menacés par l'administration Trump et ses nombreuses coupes budgétaires, le 7 mars dernier.

Une parution chez un éditeur étranger envisagée

À cette occasion, l'historien Patrick Boucheron aurait évoqué face aux journalistes présents le fameux ouvrage. "Une partie importante de l'espace médiatique est saturée par des entrepreneurs d'approximations et d'inexactitudes, qui disent que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme ou le wokisme..." déclarait-il. Et Patrick Boucheron de s'agacer : "Pardon, mais allumez votre télévision ! Là, on est entre nous… Mais on trouve aussi quelques idiots utiles, dans l'université. Il y a des livres qui continuent de paraître. Il y en a un aux PUF qui s'appelle Face à l'obscurantisme woke. Aux PUF ! Aux PUF !"

Alors que cette mobilisation visait pourtant à défendre la liberté intellectuelle, l'événement pourrait bien avoir contribué à la déprogrammation de Face à l'obscurantisme woke. Contacté par Le Figaro, le professeur de lettres et codirecteur de l'ouvrage Xavier-Laurent Salvador estime que cela ne fait que "prouver que nous avons raison de dénoncer ce climat de terreur et de censure". Une parution chez un éditeur étranger, peut-être néerlandais, serait désormais envisagée.