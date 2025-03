Boeing en feu : un problème de moteur à l'origine de l'incendie à Denver ? Les images

Un Boeing 737-800 a pris feu à Denver après son atterrissage, forçant l'évacuation des 172 passagers et 6 membres d'équipage.

Il n'y a heureusement pas eu de victime. Les 172 passagers d'un avion Boeing ont été débarqués en catastrophe après que l'appareil a pris feu après l'atterrissage à Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. Les images impressionnantes montrent de la fumée envelopper l'avion de ligne alors que les passagers attendent les secours debout sur l'une des ailes. En cause : l'un des moteurs.

Le vol devait normalement relier Colorado Springs à Dallas-Fort Worth, au Texas. Il a été dérouté vers Denver après que l'équipage du Boeing 737-800 a remarqué des vibrations au niveau d'un des moteurs, ont indiqué American Airlines et le régulateur américain de l'aviation (Federal Aviation Administration, ou FAA). La compagnie aérienne a précisé que l'avion avait atterri en toute sécurité, et son moteur n'aurait pris feu qu'à son arrivée à la porte d'embarquement.

Une enquête sera menée par la FAA

"Les 172 passagers et les six membres d'équipage ont débarqué et sont en train d'être transférés vers le terminal", a indiqué American Airlines dans un communiqué. La FAA a déclaré que les passagers ont débarqué des ailes de l'avion via les toboggans gonflables. S'il n'y a pas eu de victimes, douze personnes ont tout de même été transportées à l'hôpital pour des blessures mineures.

Une enquête va être menée par la FAA pour déterminer les causes de l'incident. Les vols ont pu reprendre à l'aéroport de Denver une fois que l'incendie a été éteint.

Boeing enchaîne les problèmes sur ses appareils 737 depuis plusieurs années, avec notamment une porte arrachée en plein en janvier 2025. Des problèmes qui pourraient bien se généraliser aux Etats-Unis, alors que Donald Trump souhaite réduire les coûts des agences gouvernementales dans le secteur aérien. En janvier dernier, un avion de ligne était entré en collision avec un hélicoptère militaire à Washington.