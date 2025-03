Ce que l'on sait de l'agression d'un rabbin à Orléans

Arié Engelberg a été "frappé à la tête, mordu à l'épaule et insulté", alors qu'il rentrait de la synagogue samedi 22 mars après-midi avec son fils.

Un adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir agressé plus tôt dans la journée le rabbin d'Orléans, a été interpellé dans la soirée du samedi 22 mars, a annoncé dimanche la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Pure.

Le rabbin Arié Engelberg a été "frappé à la tête, mordu à l'épaule et insulté" aux alentours de 13 h 30 alors qu'il rentrait de la synagogue en compagnie de son fils de 9 ans, a rapporté France 3 Centre-Val de Loire. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires commises en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion" à l'encontre de l'agresseur, qui avait pris la fuite. Le mineur interpellé, inconnu des services de renseignement, a été arrêté par des policiers de la BAC aux alentours de 21 h 45 avant d'être placé en garde à vue.

"L'identité de la personne gardée à vue n'est pas établie de manière certaine à ce stade et est en cours de vérification", a précisé la procureure, car le jeune homme "a déclaré une identité, sans être porteur des documents qui l'établissent".

"J'ai tout de suite compris que c'était antisémite"

On ne connaît pas encore le déroulé exact des faits. "Ce que je crois savoir, c'est que [le rabbin] marchait avec son enfant de 9 ans, tranquillement (...). Un individu a commencé à le filmer" Arié Engelberg "a repoussé l'écran et lui a demandé de ne pas le filmer et c'est là que les choses se sont compliquées et que l'individu l'a attaqué", a détaillé Ariel Goldmann, président du Fonds social juif, sur BFM-TV. Un témoin a également été interrogé par la chaîne d'information. "J'ai vu plusieurs coups, au moins trois ou quatre et assez violents", a-t-il relaté. "Il avait un petit peu de sang au niveau du cou, il était choqué, ç'avait été violent. J'ai tout de suite compris que c'était antisémite quand j'ai vu l'agresseur mettre un coup de pied (…) dans le chapeau du rabbin. Tout le monde était un peu sidéré".

Selon Ariel Goldmann, le rabbin "va bien, il est chez lui, mais il est choqué, évidemment".

Le président de la République a rapidement réagi sur X. "L'agression du rabbin Arié Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse, ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive, tout mon soutien et celui de la nation. L'antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction", a-t-il défendu.

Comme le président, plusieurs personnalités politiques ont pris la parole. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dénonce un acte antisémite. et a estimé que cette nouvelle agression "démontre que nos compatriotes juifs sont très menacés, partout dans le monde et bien sûr en France".

L'Insoumis Manuel Bompard a quant à lui condamné l'agression qu'il qualifie d'"insupportable". Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a déploré une "nouvelle manifestation de la fièvre antisémite qui monte dans notre pays, alimentée par une extrême gauche incendiaire".