Un ado de 17 ans tué devant un lycée à Yerres : les premiers éléments de l'enquête

Un adolescent a perdu la vie ce lundi après avoir été poignardé devant le lycée Louis Armand de Yerres, en Essonne.

Âgé de 17 ans, un jeune homme est décédé ce lundi 24 mars, en fin d'après-midi, aux alentours de 17 heures. Il avait été mortellement poignardé alors qu'il se trouvait à proximité du lycée Louis-Armand de Yerres, en Essonne, rapportent Le Parisien et Le Figaro. Selon les informations de BFMTV, une rixe aurait éclaté vers 16h30, à la sortie des classes. Une quinzaine d'individus, armés de bâtons et d'un couteau, seraient impliqués. Les secours ainsi que les forces de l'ordre ont été appelés sur place vers 17 heures.

À leur arrivée, le jeune homme était à terre, rue Pierre-de-Coubertin, devant l'établissement scolaire. Gravement atteint au thorax, par un "unique mais profond coup de couteau" proche du cœur, selon Le Parisien, il a été rapidement pris en charge par les pompiers et le Smur. "Il est mort après une heure de réanimation", précise-t-on auprès du Figaro. Le jeune homme ne serait pas scolarisé dans le lycée Louis-Armand. Il serait en revanche originaire du quartier sensible des Hautes-Mardelles de Brunoy, en Essonne.

Des tensions entre bandes rivales

Le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, a indiqué qu'une enquête pour homicide volontaire et violences volontaires en réunion avait été ouverte. Si Le Parisien et Le Figaro rapportent que quatre suspects ont pu être interpellés, BFMTV affirme que six jeunes en tout auraient été arrêtés dans cette affaire. Les faits surviennent dans un contexte particulièrement "tendu" depuis une quinzaine de jours entre deux bandes rivales des environs, issues des quartiers des Hautes-Mardelles de Brunoy et des Tournelles de Yerres. Pour les forces locales, actuellement en sous-effectif, la situation serait particulièrement "compliquée à gérer", rapporte encore Le Figaro.