Incendie à Paris : les fumées sont-elles dangereuses ? La toxicité évaluée

Le spectaculaire incendie qui s'est déclenché lundi soir dans un centre de tri de Paris est circonscrit ce mardi matin, les pompiers sont toujours mobilisés pour éteindre les flammes. La fumée, toujours présente, inquiète les riverains.

L'incendie a été circonscrit dans la nuit, il est en phase d'être éteint ce mardi 8 avril selon les pompier de Paris. "La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris est maître du feu. Il ne pourra plus reprendre", assure la préfecture de police de Paris dans un pont de situation sur X. Ils sont encore 80 pompiers mobilisés sur place pour mettre un terme au feu et surveiller les risques. Si le feu n'est plus un danger, un "dégagement de fumée reste visible" et il inquiète certains riverains qui s'interroge sur la toxicité des émanations.

L'incendie s'est déclaré vers 20 heures, dans la soirée du lundi 7 avril, dans le centre de tri Syctom situé à proximité du tribunal de Paris dans le 17ème arrondissement de la capitale. Il n'a fait aucune victime a reconfirmé le maire du secteur, Geoffroy Boulard, auprès de RTL ce mardi matin. Hier soir déjà, le président du Syctom, Corentin Duprey, assurait que les 31 personnes présentes sur place au moment du sinistre ont pu rapidement évacuer et que le système anti-incendie a bien fonctionné. "Il n'y a aucun bilan humain, il n'y a pas de victimes", confirmait également le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

"Le sinistre est vraisemblablement parti d'une zone de stockage de journaux et de papiers", a expliqué l'édile. L'incendie a touché le coeur de la déchetterie qui semble éventrée après le passage des flammes. "Une grande partie du bâtiment s'est effondrée sur lui-même", ont précisé les pompiers. L'intensité et la rapidité de l'incendie s'expliquent en partie par le lieu du sinistre puisque le centre de tri réceptionne les "déchets les plus combustibles" comme l'a expliqué Corentin Duprey, président du Syctom, à BFMTV.

Des fumées toxiques ?

Ce mardi, des fumées se dégagent encore du site et entraînent "des incommodations fortes dans le quartier" selon le maire Geoffroy Boulard. Si par nature ces fumées peuvent causer des gênes respiratoires, elles ne présentent "pas de toxicité d'après les analyses réalisées" selon la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Les émanations de fumée peuvent effectivement être dangereuses pour l'organisme et l'importance de la colonne du fumée noire à fait craindre la propagation de toxiques. La préfecture de police répète dans son dernier point de situation que "les relevés de particules fines sont bien en dessous des seuils mesurés par Airparif", l'association qui évalue la qualité de l'air. Malgré ces informations rassurantes, le maire de l'arrondissement a prévu d'autres mesures : "J’ai demandé qu’on mette des capteurs un peu plus largement, pas uniquement dans la zone du XVIIe arrondissement concerné, mais aussi dans les Hauts-de-Seine puisqu’il y a plusieurs villes concernées". Ce sont les retombées du nuage de fumée dans l'air qui inquiète.

Outre les fumées, c'est aussi le risque de nouvel effondrement, au sein du centre de tri ou pour les murs des bâtiments voisins, qui doit être surveillé par les pompiers. Mais d'après l'édile du 17ème arrondissement l'incendie a touché "uniquement le bâtiment" du centre de tri, sans "propagation" à d'autres installations alentour.

Un périmètre de sécurité est donc toujours en place ce mardi 8 avril. Lundi soir, les riverains étaient invités à rester chez eux, fenêtres fermées et à éviter toute activité physique intense. Les habitants concernés sont ceux du boulevard de Douaumont, de l'avenue de Clichy jusqu'à la rue Cardinet et de la rue Cardinet jusqu'à la rue de Saussure. Ce matin encore, il est recommandé de laisser les fenêtres fermées.

L'incendie a également entraîné la fermeture d'une partie du périphérique parisien. La porte de Clichy est toujours close ce mardi matin, mais le reste de l'axe routier a été rouvert après une fermeture étendue entre porte de Champerret et porte d'Asnières sur le périphérique intérieur, entre porte de la Chapelle à porte de Champerret sur la section extérieure.

De précédents incendies dans ces centres de tri

Inauguré en 2019, ce centre de tri de collecte sélective est installé dans l'éco-quartier de Clichy-Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris. Comme le relayait L'Usine nouvelle à son inauguration, il a pour charge de préparer au recyclage les déchets type papiers, cartons, bouteilles... de sept arrondissements de la capitale (1er, 7ème, 8ème, 9ème, 16ème, 17ème, 18ème) ainsi que de quatre communes voisines (Saint-Ouen, Clichy-la-Garenne, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine), soit près d'un million d'habitants.

Selon une source de BFMTV, ce type d'incendie ne serait pas rare dans les centres de tri, bien que celui-ci soit tout de même d'une ampleur inédite. Plus d'une centaine de départs de feu seraient en effet enregistrés chaque année dans les cinq centres de tri du Syctom. En cause, la plupart du temps : "des batteries au lithium, piles, etc." Pour l'heure, les autorités n'ont toutefois pas encore communiqué sur la cause exacte de l'incendie.