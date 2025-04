Pourquoi Jonathann Daval est-il de retour devant la justice huit ans après le meurtre de sa femme Alexia ?

Jonathann Daval est jugé en appel ce vendredi 11 avril pour "dénonciation calomnieuse" à l'encontre de sa belle-famille. Ce dernier volet de l'affaire survient huit ans après le meurtre d'Alexia Daval.

Alors qu'il a été condamné en 2020 à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia Daval commis le 27 octobre 2017, Jonathann Daval est de retour face à la justice ce vendredi 11 avril sur un autre volet de l'affaire. Il est jugé en appel au tribunal de Besançon pour "dénonciation calomnieuse" à l'encontre de sa belle-famille. Lors du procès en première instance en mai 2024, l'accusé avait été relaxé par le tribunal correctionnel, qui estimait que ces accusations n'avaient pas été "spontanées", qui est la condition pour entrer en voie de condamnation, car elles avaient été prononcées dans une situation de contrainte provoquée par la mise en examen. La justice n'avait donc pas retenu d'infraction pénale.

La famille d'Alexia a alors, par la voie de son avocat, décidé de faire appel sur "intérêts civils". Cette audience a été reportée à deux reprises et devrait enfin mettre un point final à l'affaire judiciaire Daval qui dure depuis huit ans. Jonathann Daval avait, lors du premier procès, reconnu son mensonge et s'était excusé : "Je tiens à m'excuser pour tout le mal que je leur ai fait".

Un mensonge tenu pendant six mois

S'il avait fini par avouer le crime après avoir joué pendant trois mois le veuf éploré, le 27 juin 2018, Jonathann Daval avait changé de version devant le juge d'instruction en accusant son beau-frère, Grégory Gay, d'être le meurtrier d'Alexia. Il avait ajouté que sa belle-famille avait noué un "pacte secret pour étouffer l'affaire".

Il avait même raconté comment les faits se seraient passés. Il a assuré qu'à la fin d'un repas de famille, son épouse avait fait une crise et qu'il avait tenté de la maitriser avec l'aide de sa belle-soeur et de son beau-frère présents. Il avait ajouté que Grégory aurait alors pris Alexia à part et que quand il était revenu, il avait annoncé qu'elle "s'était écroulée, qu'en essayant de la calmer, il l'a […] étranglée".

Ces accusations ont duré six mois, Jonathann Daval finissant par avouer son mensonge. Grégory Gay sera présent lors de l'audience puisqu'il a été en première ligne des accusations. "Ça l'a traumatisé, ça a bouleversé sa vie", a expliqué au Figaro son avocat Me Jean-Hubert Portejoie. La famille considère ainsi que l'accusé leur a causé un important préjudice moral et a réclamé 60 000 euros de dommages et intérêts, dont la moitié pour le beau-frère et 10 000 euros par parents et pour la sœur d'Alexia.