Agathe Hilairet retrouvée morte : un décès difficile à expliquer, plusieurs pistes évoquées

Près d'un mois après la disparition de la joggeuse Agathe Hilairet dans la Vienne, la jeune femme a été retrouvée morte le 4 mai. Des analyses ont été effectuées sur son corps, mais la cause de la mort n'a pas encore été établie.

10:09 - La piste d'un suicide pas privilégiée, mais pas totalement écartée Une autre hypothèse est toujours sur la able pour explique la mort d'Agathe Hilairet, même si elle n'est pas la piste privilégiée : celle du suicide. Le corps de la joggeuse a été retrouvée par un promeneur en dehors de la zone de recherche qui recouvrait pourtant une zone de 100 m². Une mise à l'écart dans un endroit qu'elle ne fréquentait pas d'habitude qui, si elle était volontaire, pouvait être une façon de trouver un calme pour mettre fin à ses jours et d'assouvir "le désir de ne pas être vue morte, être dans un endroit pour se donner un dernier moment de réflexion" envisage François Daoust, ancien directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie, sur BFMTV. Reste que les éléments de l'enquête et les témoignages recueillis ne suggèrent aucune tendance suicidaire dans le comportement d'Agathe Hilairet dans les semaines qui ont précédé sa mort.

09:28 - Une mort accidentelle ? Pourquoi la piste est envisagée Parmi les scénarios envisagés figure celui d'une mort accidentelle. La santé fragile d'Agathe Hilairet rend possible l'hypothèse d'un arrêt cardiaque soudain. La joggeuse pesait 35kg pour 1m65, or une extrême minceur voir une maigreur peut entraîner une insuffisance rénale ou un arrêt cardiaque par insuffisance de potassium comme expliqué par le docteur Xavier Pommereau, psychiatre spécialiste de l’anorexie, auprès du site Pourquoi docteur ?. Si un arrêt cardiaque est à l'origine de la mort, celui-ci ne peut pas être décelé lors de l'autopsie a expliqué un spécialiste dans l'identification criminelle à BFMTV.

08:42 - Agathe victime d'un meurtre ? Une possibilité malgré l'absence de preuves La piste criminelle est toujours envisagée pour expliquer la disparition et désormais la mort d'Agathe Hilairet. D'abord, parce que le corps a été trouvé en dehors du périmètre de recherche élargi autour des zones que la joggeuse avait l'habitude de fréquenter pour courir. La jeune femme aurait pu être transportée et laissée morte à l'abri des regards. Ensuite, parce que si aucune blessure importantes n'a pu être constatée sur le corps ou du moins rapportées par le parque, ne signifie pas qu'Agathe n'a pas été violenté. L'absence de constatation s'explique par la dégradation de la dépouille qui a été retrouvée en pleine nature après trois semaines de recherche. Enfin, la condition physique d'Agathe et sa minceur peuvent empêcher la détection d'élément balistique lié à un tir d'arme à feu sur le corps comme l'a expliqué Jean-Charles Fombonne, ancien commandant de la section de recherches d'Orléans, sur BFMTV : "Compte tenu de la corpulence de la victime, la balle aurait pu traverser le corps, sans une trace". Des examens supplémentaires post-autopsie permettront d'en savoir plus sur les causes de la mort.

05/05/25 - 23:04 - Aucune piste n'est privilégiée pour le moment L'autopsie réalisée sur le corps de la victime n'a pas, pour l'instant, permis de déterminer de manière précise les causes de son décès. À ce stade, toutes les hypothèses restent ouvertes, et les résultats des analyses techniques prévues dans les prochaines heures pourraient permettre d'établir si la cause du décès résulte d'un accident ou s'il s'agit d'un acte criminel. Lors des premières investigations, les enquêteurs avaient envisagé la piste du suicide, mais cette hypothèse a été rapidement écartée, bien que non totalement abandonnée. Cette décision a été prise après avoir recueilli des témoignages de proches de la victime, qui ont semblé apporter de nouveaux éléments et nuancer cette possibilité. Les enquêteurs continuent donc d'examiner toutes les pistes, afin de faire la lumière sur les circonstances entourant ce décès mystérieux.

05/05/25 - 20:09 - Les limites de l'autopsie face au temps Lorsqu’un corps est découvert trois semaines après le décès, les médecins légistes se heurtent à une réalité implacable : le temps efface les traces. La décomposition, déjà bien avancée à ce stade, complique fortement l’identification des causes de la mort. Les tissus sont altérés, les organes parfois méconnaissables. Dans ces conditions, certaines lésions — comme des ecchymoses internes, des traces d’asphyxie ou des fractures fines — peuvent tout simplement ne plus être visibles. L’état du cadavre dépend aussi de nombreux facteurs : température ambiante, humidité, exposition à l’air libre ou enfermement. Un corps conservé au froid ou dans un lieu sec se dégradera plus lentement, mais passé un certain délai, même les examens toxicologiques peuvent s’avérer peu concluants. Les substances ingérées ou injectées, comme l’alcool ou certains médicaments, ne sont parfois plus détectables, ou bien leur concentration est devenue impossible à interpréter avec certitude.

05/05/25 - 18:37 - Des analyses sont en cours Le corps a été retrouvé au sud de la commune de Vivonne, d'où la victime était partie avant sa disparition. Des analyses de radiologie, de toxicologie, mais aussi des insectes retrouvés sur le corps sont en cours. Un scanner pourrait aussi être réalisé pour détecter des possibles lésions sur le corps. Dans certains cas, un arrêt cardiaque "ne laisse pas de traces visibles" et ne pourrait pas être détecté lors d'une autopsie, détaille sur BFMTV le docteur Rambaud, médecin légiste.

05/05/25 - 17:45 - Une autopsie menée sur Agathe aujourd'hui "L’autopsie réalisée ce jour n’a pas permis de déterminer, à ce stade, les causes du décès. [...] Plusieurs analyses complémentaires sont en cours afin de poursuivre les investigations", a fait savoir le procureur Cyril Lacombe dans un communiqué.

05/05/25 - 17:40 - Le corps retrouvé est bien celui d'Agathe Le parquet a rendu publiques ce lundi les premiers éléments des analyses effectuées sur le corps découvert hier. Les "premières constatations effectuées ont permis de confirmer" qu'il s'agissait du corps de la joggeuse de 28 ans, a fait savoir le magistrat.