Disparition d'Agathe dans la Vienne : les hypothèses étudiées par les enquêteurs

Agathe, joggeuse de 28 ans, est portée disparue depuis jeudi 10 avril, dans la Vienne. L'enquête évolue ce dimanche 13 avril.

L'essentiel Agathe, joggeuse de 28 ans portée disparue depuis jeudi, est toujours introuvable, dimanche 13 avril. Quelque quarante enquêteurs sont mobilisés. Des opérations ciblées seront conduites sous la houlette de la section de recherches et de la brigade de recherches de Poitiers.

À ce stade, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’une mauvaise rencontre. Un témoignage évoque une personne au comportement jugé suspect, mais cette information reste à vérifier. D’après Le Parisien, la piste du suicide, bien que non écartée, ne figure pas parmi les scénarios privilégiés par les gendarmes.

Samedi, les forces de l'ordre ont mobilisé un hélicoptère, quatre dronistes, épaulées par des militaires de l'armée de Terre, une brigade nautique, et des membres de la protection civile. Au total, 150 personnes étaient sur place.

La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de la retrouver vendredi entre Vivonne, Voulon, Celle-Lévescault et Gencay, a indiqué Le Parisien. Cette zone rurale, très vallonnée avec des sous-bois, est parcourue de champs, parfois en culture ou avec des herbes hautes.

Son téléphone portable a été localisé pour la dernière fois dans l'après-midi de jeudi dans un rayon de 250 mètres entre les lieux-dits "Les Grands Ormeaux" et "Le Champ Salaud", à Voulon. Selon les informations du journal, son portable est toujours allumé, mais il n'y a aucune réponse aux appels.

Agathe mesure 1,65 m et est décrite comme extrêmement mince. Elle portait une "tenue de joggeuse", à savoir un short noir et un sac de course, le jour de sa disparition.

Toute personne ayant des informations qui pourraient aider les enquêteurs est appelée à contacter le commissariat de Vivonne au 05.49.43.41.15.

En direct

09:56 - Une équipe plus resserrée pour les recherches Les vastes recherches menées samedi matin, mobilisant jusqu’à 200 personnes, ont été levées. La gendarmerie a mis un terme aux opérations de ratissage. Dès ce matin, place à une phase plus ciblée : une quarantaine d’enquêteurs seront mobilisés sous la houlette de la section de recherches et de la brigade de recherches de Poitiers. 09:28 - Suicide ou mauvaise rencontre ? Selon Le Parisien, une personne aurait évoqué la présence d'une personne "louche" que Agathe aurait pu croiser, une "mauvaise rencontre". Ce serait la piste privilégiée par les enquêteurs, qui n'écartent pas l'hypothèse d'un suicide mais s'en éloignent.

Portée disparue depuis jeudi 10 avril, dans la Vienne, Agathe a donc fait l'objet d'un appel à témoins vendredi 11 avril. Un premier appel à témoins décrivait une femme "anorexique", indiquant un poids de 35 kg. Une mention qui a été modifiée par la suite, avec la mention d'une "taille très mince", sans précision de son poids. C'est le père de la jeune femme qui a signalé sa disparition à la gendarmerie, jeudi 10 avril, après qu'elle a quitté son domicile dans la matinée, aux alentours de 10 h 30.

"Beaucoup de moyens" mobilisés, selon le ministre de l'Intérieur

Un important dispositif de recherche a été déployé dans la commune de Vivonne dès la fin de semaine, là où Agathe a été vue la dernière fois. En déplacement dans le Pays Basque, le ministre de l'Intérieur a assuré avoir "mobilisé beaucoup de moyens" pour retrouver la disparue : "Nous sommes mobilisés et les recherches sont très actives". Une cinquantaine de gendarmes ainsi que deux hélicoptères et des plongeurs ont été mobilisés dès 13h30 jeudi, selon La Nouvelle République et franceinfo. Une équipe cynophile, des motards spécialisés pour les recherches tout-terrain et des membres de la sécurité civile ont aussi été dépêchés sur les lieux de recherche. C'est une centaine de gendarmes qui menaient les recherches vendredi.

L'office français de la biodiversité et la sécurité civile ont participé également aux recherches ainsi que le club de footing de la joggeuse, qui ont refait les trajets qu'elle avait l'habitude de faire pendant ses séances de courses. L'analyse du bornage de son téléphone, qu'Agathe portait au poignet en courant, a aussi été analysé pour retracer son parcours jusqu'à sa disparition.

Une enquête a été ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet de Poitiers dans la journée de vendredi.