Disparition d'Agathe : une mauvaise rencontre et un crime, l'hypothèse redoutée est sur la table

Agathe, une joggeuse de 28 ans est portée disparue depuis quatre jours dans la Vienne. Les recherches se concentrent désormais sur une zone plus restreinte de 3km2 et une piste semble privilégiée par les enquêteurs.

L'essentiel Agathe, une jeune femme de 28 ans n'a plus donné signe de vie depuis 4 jours. Cette joggeuse est portée disparue depuis le jeudi 10 avril, vers 10h30, alors qu'elle partait courir. Son téléphone portable a été localisé pour la dernière fois dans l'après-midi de jeudi dans un rayon de 250 mètres entre les lieux-dits "Les Grands Ormeaux" et "Le Champ Salaud", à Voulon.

À ce stade de l'enquête, l'hypothèse d'une mauvaise rencontre est privilégiée. Un témoignage évoque une personne au comportement jugé suspect, mais cette information reste à vérifier. D’après Le Parisien, la piste du suicide, bien que non écartée, ne figure pas parmi les scénarios privilégiés par les gendarmes.

Près de 200 personnes (gendarmes, sapeurs-pompiers ou encore militaires) ont été mobilisées pour quadriller la zone de recherche depuis jeudi. Désormais, la zone de recherche se concentre sur 3km2 autour de Vivonne. Les recherches sont rendues difficiles à cause des zones boisées, très denses et des sondages aquatiques sont menés par la brigade nautique d’Arcachon.

De nouvelles auditions de témoins étaient en cours dimanche, "notamment sur l’environnement sentimental, familial et amical d’Agathe Hilairet", indique le procureur de la République de Poitiers dans un communiqué.

Agathe mesure 1,65 m et est décrite comme extrêmement mince. Elle portait une "tenue de joggeuse", à savoir un short noir et un sac de course, le jour de sa disparition. Toute personne ayant des informations qui pourraient aider les enquêteurs est appelée à contacter le commissariat de Vivonne au 05.49.43.41.15.

En direct

11:25 - 90 signalements effectués depuis l'appel à témoins Ce lundi 14 avril, les recherches pour tenter de mettre la main sur Agathe, 28 ans, joggeuse disparue depuis jeudi dernier se poursuivent. Selon les informations de BFMTV, "90 signalements ont été effectués après la diffusion de l’appel à témoins vendredi dernier". De plus, un escadron de gendarmes mobiles, environ 70 hommes, va venir renforcer leurs 20 collègues de la Vienne qui effectuent les recherches sans relâches depuis jeudi dernier. 08:51 - Une joggeuse expérimentée qui "connaît très bien les chemins" Si elle n'a pas donné signe de vie depuis 4 jours, Agathe est décrite comme une coureuse expérimentée qui pratique également le trail. Elle fréquentait le club de course à pied "Vivonne Loisirs" à nouveau depuis environ un an. "Elle fait vraiment de très grandes distances, des chemins, les routes, les bois. Elle connaît très bien les chemins", précise la maire de la commune, Rose-Marie Bertaud, auprès d'Ici Poitou. La jeune femme disait également avoir repris la course à pied en mai dans un message posté sur son compte Facebook, après "plusieurs années d'arrêt". 08:37 - Des recherches et auditions qui se précisent Dimanche, les enquêteurs semblaient concentrer leurs efforts sur les multiples points d'eau : "Des sondages aquatiques sont menés par la brigade nautique d’Arcachon", indiquait le procureur de la République de Poitiers dans un communiqué. De plus, l'environnement de la jeune femme, notamment proche, est passé au peigne fin : "De nouvelles auditions de témoins sont en cours, notamment sur l’environnement sentimental, familial et amical d’Agathe Hilairet", apprend-on. Si "toutes les pistes pour retrouver cette jeune femme sont explorées" ajoute Cyril Lacombe, la plus sérieuse - évoquée dans les colonnes du Parisien - mène à une mauvaise rencontre. Le comportement suspect d'une personne est évoqué dans un témoignage même si l'information reste encore à vérifier.

En savoir plus :

Agathe, 28 ans, n'a plus donné signé de vie depuis qu'elle a quitté le domicile de ses parents, le matin du jeudi 10 avril 2025 alors qu'elle entamait son jogging vers 10h30. Ne la voyant pas rentrer, son père a donné l'alerte et une enquête pour "disparition inquiétante" a été ouverte par le parquet de Poitiers, puis un appel à témoins a été diffusé par la gendarmerie. Il décrit une femme "anorexique", elle pèse 35kg pour 1m65. Une mention qui a été modifiée par la suite, avec la mention d'une "taille très mince", sans précision de son poids.

Un important dispositif de recherche a été déployé dans la commune de Vivonne dès la fin de semaine, là où Agathe a été vue la dernière fois. En déplacement dans le Pays Basque, le ministre de l'Intérieur a assuré avoir "mobilisé beaucoup de moyens" pour retrouver la disparue : "Nous sommes mobilisés et les recherches sont très actives". Jusqu'à près de 200 personnes (gendarmes, sapeurs-pompiers ou encore militaires) ont été mobilisées pour quadriller la zone de recherche depuis jeudi.

Une zone de recherche "boisée, très dense"

Un hélicoptère avec caméra thermique, des plongeurs qui sondent la rivière Clain du nord vers le sud de la zone définie et quatre dronistes ont été dépêchés. Des employés de l'Office français de la biodiversité (OFB) des bénévoles de la Protection civile ont aussi été mobilisés, ainsi que des membres du club "Vivonne Loisirs" où Agathe Hilairet est inscrite ont aussi paricipé aux ratissages. "Ils ont l'habitude du terrain, des sentiers empruntés habituellement par Agathe, pour nous c'est une plus-value énorme", a assuré le commandant du groupement de gendarmerie de la Vienne", pour Ici Poitou.

Après avoir établi un secteur de recherche de 100km2 dans une zone forestière au sud de Vivonne, les recherches se recentrent désormais sur "un secteur restreint d’environ 3 km² autour de Vivonne" depuis dimanche. "C'est une zone particulièrement difficile d'accès avec énormément de sentiers donc il faut adapter les moyens" a précisé le colonel Philippe-Alexandre Assou, qui pilote les opérations de recherche, auprès de Ici Poitou. Des ratissages ont aussi été effectués sur le parcours habituel de la joggeuse, mais les recherches sont rendues difficiles à cause des "zones boisées [...] très denses". "Des sondages aquatiques sont menés par la brigade nautique d’Arcachon", précise le procureur de la République de Poitiers dans les colonnes du Figaro.

De nouvelles auditions dans son "environnement familial et sentimental"

L'office français de la biodiversité et la sécurité civile ont participé également aux recherches ainsi que le club de footing de la joggeuse, qui ont refait les trajets qu'elle avait l'habitude de faire pendant ses séances de courses. L'analyse du bornage de son téléphone, qu'Agathe portait au poignet en courant, a aussi été analysé pour retracer son parcours jusqu'à sa disparition. Le matin de sa disparition, Agathe Hilairet était vêtue "d’un short et d’un haut manche court de couleur sombre. Elle avait les cheveux attachés et son téléphone accroché à son poignet", a précisé le procureur de la République de Poitiers. "Toutes les pistes pour retrouver cette jeune femme sont explorées" a ajouté Cyril Lacombe.

Depuis la diffusion de l'appel à témoins, une trentaine de témoignages ont été enregistrés et "près d’une dizaine d’auditions de témoins et de proches a été effectuée par les enquêteurs", a ajouté le procureur de Poitiers. De nouvelles auditions de témoins étaient en cours dimanche, "notamment sur l’environnement sentimental, familial et amical d’Agathe Hilairet", précise-t-on. Les informations "sont recoupées avec les éléments issus des moyens techniques (bornages et relais)", ajoute le parquet. Le téléphone portable d'Agathe Hilairet a été localisé pour la dernière fois jeudi après-midi. Il a borné dans un rayon de 250 mètres entre les lieux-dits "Les Grands Ormeaux" et "Le Champ Salaud" à Voulon, une commune située à 10 km au sud de Vivonne.

Une piste privilégiée par les enquêteurs

À ce stade, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’une mauvaise rencontre. Un témoignage évoque une personne au comportement jugé suspect, mais cette information reste à vérifier. D’après Le Parisien, la piste du suicide, bien que non écartée, ne figure pas parmi les scénarios privilégiés par les gendarmes. Le quotidien "n'évoque pas de pensées suicidaires", à la lecture du journal intime de la jeune femme. La jeune femme est secrétaire dans une association sociale à Poitiers et ses dernières recherches internet récentes se concentraient sur la recherche d’un nouvel emploi, assure Le Parisien.

Enfin, les proches de la jeune femme ne pensaient pas non plus à cette hypothèse alors qu’un proche du dossier confiait, toujours au Parisien, qu’il serait étonnant "de partir courir et de décider de mettre fin à ses jours après 10 km". Les enquêteurs ont découvert dans son logement des indices semblant éloigner l’hypothèse d’une fugue planifiée, selon une source proche de l’enquête à l’AFP. Désormais, "toutes les hypothèses restent ouvertes. On étudie toutes les pistes, dont celle criminelle, bien évidemment (...) On est sur le spectre large des hypothèses. Et c’est le travail d’investigation qui va, au bout du bout, orienter l’enquête", abonde une source proche du dossier à l’AFP.