Disparition de la joggeuse Agathe : "On l'aurait déjà retrouvée..." Un témoignage laisse craindre un crime

L'enquête autour de la disparition de la joggeuse Agathe se poursuit : les craintes qu'elle ait rencontré un homme malveillant prennent de l'ampleur.

En direct

11:13 - Le rôle des chiens pisteurs est "primordial" Sur le terrain, des chiens de piste des brigades cynophiles sont déployés pour tenter de retrouver la trace d'Agathe. "On peut comparer le travail des chiens de piste à ceux que font les gendarmes. Chacun a une spécialité et l’exprime sur le terrain", affirme Stéphane Renaud, dresseur et comportementaliste canin, sur le plateau de BFMTV. Pour lui, leur rôle est "primordial". "Ils ont été sélectionnés sur une dizaine de générations, qui ont permis d’obtenir des chiots avec des aptitudes exceptionnelles", précise-t-il.

10:48 - Une habitante de Vivonne dit vivre dans la crainte Dans les colonnes du Parisien, une salariée de 19 ans employée dans une pizzeria de Vivonne et habitante de la commune fait part de son mal-être depuis la disparition d'Agathe : "Une personne qui a disparu depuis cinq jours, plus d'une centaine de gendarmes ce week-end, un hélicoptère et des plongeurs pour la chercher, forcément, ça n'est pas rassurant", indique-t-elle. Ses clients "ne parlent que de ça (...) Je vais demander à mes patrons de me raccompagner après le service. Normalement, je rentre à pied, mais là ça m'inquiète vraiment beaucoup", concède-t-elle.

10:34 - "On imagine toujours le pire", concède une ancienne amie Océane, l'ancienne amie d'Agathe interrogée par BFMTV au sujet de la disparition de la joggeuse de 28 ans ne cache pas la tension qui l'anime depuis ces derniers jours : "Je ressens vraiment de l'inquiétude pour elle. On imagine toujours le pire et j’espère que ce ne sera pas le cas", confie-t-elle. "Océane a partagé les bancs du lycée avec Agathe et les deux jeunes femmes, alors adolescentes, étaient dans la même classe en première puis en terminale", précise la chaîne d'informations en continu.

08:57 - Une ancienne amie d'Agathe témoigne Une ancienne amie de lycée d'Agathe, qu'elle a perdu de vue avec les années, se dit ce matin "un peu bouleversée" par la disparition soudaine de son ancienne amie. A BFMTV, elle confie : "J’essaie de me rassurer en me disant que, peut-être, en allant courir, elle est tombée et qu’elle n’avait aucun moyen de contacter des gens, mais c’est vrai qu’après plusieurs jours sans nouvelles, c’est une hypothèse qui devient un peu caduque." Et d'ajouter : On ne s’imagine pas que quelqu’un qu’on a connu puisse disparaître comme ça du jour au lendemain."

15/04/25 - 23:51 - Une autre femme s'est volatilisée dans la Vienne le même jour qu'Agathe FIN DU DIRECT - Dans la Vienne, une autre femme est portée disparue, le même jour qu'Agathe Hilairet. Si les deux affaires ne semblent pas liées, la coïncidence est notable, et la tension monte. Cette autre disparue, Lucette, âgée elle de 90 ans, est partie de chez elles sans papiers, munie de sa canne et de son parapluie. Ces deux objets ont été retrouvés sur le bord de l'eau, sur la Creuse.

15/04/25 - 23:34 - L'an dernier, une autre personne avait disparu dans la commune de Vivonne La disparition d'Agathe ressemble a celle de Pablo Boutin, habitant de Vivonne, qui s'était volatilisé en mars 2024, soit presque un an jour pour jour avant la joggeuse, note Paris Match. Alors qu'il sortait de soirée vers 3 heures du matin, le jeune homme de 18 ans n'est jamais rentré chez lui. Les forces de l'ordre avaient lancé des recherches durant plusieurs jours pour retrouver sa trace, en vain. Jusqu'à ce qu'il soit repêché le 2 avril par des plongeurs dans la Vonne, à 10 kilomètres de Vivonne. Pablo Boutin s'était noyé, et les experts ont conclu à une mort accidentelle. Agathe est-elle, elle aussi, tombée dans le cours d'eau durant sa sortie ? L'enquête est toujours en cours, et si la piste criminelle semble privilégiée, l'accident n'est pas écarté.

15/04/25 - 22:42 - A Vivonne, les habitants retiennent leur respiration "Tout le monde en parle, il y a plein d'interrogations. On n'est plus en sécurité nulle part", s'inquiètent deux jeunes de Vivonne ayant côtoyé Agathe au collège, rapporte Le Parisien. Le nombre de joggeurs et de promeneurs profitant du secteur a beaucoup diminué depuis la disparition d'Agathe Hilairet. "Avec les beaux jours, on en voyait plein, mais la psychose commence à s'installer. Les gens n'osent plus [s'éloigner à pied du village] tant qu'on n'en saura pas plus", soufflent deux habitants.

15/04/25 - 22:42 - A Vivonne, les habitants retiennent leur respiration "Tout le monde en parle, il y a plein d'interrogations. On n'est plus en sécurité nulle part", s'inquiètent deux jeunes de Vivonne ayant côtoyé Agathe au collège. Les chemins habituellement très fréquentés des promeneurs et joggeurs le sont de moins en moins depuis sa disparition. "Avec les beaux jours, on en voyait plein, mais la psychose commence à s'installer. Les gens n'osent plus [s'éloigner à pied du village] tant qu'on n'en saura pas plus", soufflent deux autres habitants.

15/04/25 - 18:43 - Les recherches : un travail de fourmi détaillé par deux spécialistes Le commandant du groupement de gendarmerie de la Vienne, Philippe-Alexandre Assou, explique ce mardi au journal Libération que le périmètre restreint de 3km2 dans lequel se concentrent les recherches, une zone dense et boisée a déjà été ratissée "à deux reprises". "Il faut prendre en compte chacun d’entre eux, évaluer la pertinence, la correspondance, essayer de les croiser pour déterminer si plusieurs vont dans le même sens", abonde Didier Ramos, le vice-président de l’Association professionnelle nationale des militaires de gendarmerie GendXXl, toujours auprès du quotidien. Dans ce genre de situations, un "AnaCrim", ou "analyste de renseignements criminels qui dispose de logiciels accompagnant la prise de décision", peut grandement aider. "Ces spécialistes traitent de gros volumes d’informations 'afin d’essayer de mettre en évidence des corrélations pertinentes'", peut-on lire.

15/04/25 - 18:41 - "Les jours passent, et ça fait de plus en plus peur" "Ca fait un choc", confie une collègue d'Agathe, Adeline. "Et même si Agathe n'avait pas une personnalité hyper extravertie, liante... ça fait quand même très étrange. Elle faisait partie, et j'espère qu'elle fera encore partie, de notre quotidien." La collègue essaie de garder espoir et espère qu'Agathe pourra être retrouvée rapidement. "Je me dis que les jours passent, et ça fait de plus en plus peur quant à l'issue que ça va prendre.

15/04/25 - 18:34 - "L’objectif était de couvrir et de ratisser avec précision" Ce mardi 15 avril, les enquêteurs n'ont toujours aucune nouvelle d'Agathe, disparue depuis 5 jours dans la Vienne. "Plusieurs pistes ont été explorées, à partir des marquages qui ont pu être effectués" par les gendarmes et le chiens mobilisés sur le terrain. "L’objectif était de couvrir et de ratisser avec précision tous les lieux susceptibles d’avoir été empruntés par la joggeuse", indiquait déjà la gendarmerie hier. Un dispositif identique était en place ce mardi.

15/04/25 - 16:29 - "On a envie de retrouver Agathe, on trouve ça terriblement injuste" Ce mardi 15 avril, un ami d'Agathe, la joggeuse de 28 ans portée disparue depuis jeudi dernier, s'est confié à RTL après avoir pris ses distances avec elle depuis quelques mois : "C'est une jeune femme qui aime la vie, qui est optimiste. Ça fait partie de ces gens qui sont très introvertis, qui ont éventuellement souffert dans leur vie (...) On ne se sent pas légitime à être touché, parce que je me dis que ce n'est pas ma sœur. Je ne peux pas imaginer pour sa famille ce que c'est, mais effectivement, voilà, ça reste touchant. J'espère qu'elle est là encore. Ce qui est vraiment ce qu'il faut penser, c'est une joggeuse, quoi, finalement, même si moi, je la personnalise. Moi et sa famille, on imagine une personne. On a envie de retrouver Agathe, on trouve ça terriblement injuste", confie-t-il.

15/04/25 - 12:42 - "Il faut lever le doute", indique cet ex-sous-directeur de la police judiciaire Au sujet de l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration par le parquet de Poitiers, un ex-sous-directeur de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale, David Galtié, s'est exprimé dans les colonnes de Ici Poitou : "Manifestement, nous sommes sur un cas où il y a une inquiétude réelle, car toutes les recherches opérationnelles n'ont rien donné. Alors que les moyens mis en place sont importants. Donc, ces recherches plus les auditions ont poussé le procureur de la République à ouvrir cette information judiciaire car, manifestement, il y a une inquiétude. Il faut lever le doute. Et c'est ce cadre-là juridique qui va permettre d'aller plus loin (...) C'est la suite logique", assure-t-il.

15/04/25 - 11:28 - 100 gendarmes mobilisés ce mardi Sur le terrain, un impressionnant dispositif est toujours déployé pour tenter de récolter le moindre indice en rapport avec la disparition d'Agathe. Ce mardi, 100 gendarmes sont mobilisés sur la zone des fouilles, dont une dizaine d'enquêteurs de la Section de recherches. Un PC de crise, des enquêteurs et des gendarmes sont en reconnaissance sur différents lieux. Cela fait désormais cinq jours que la joggeuse de 28 ans a disparu.