Fuite d'azote : que sait on de la séance de cryothérapie qui a fait un mort à Paris

Une personne est morte et une autre est en urgence absolue après une séance de thérapie par le froid. En cause : une fuite de gaz.

Quand prendre soin de sa santé tourne au drame. Dans une salle de sport du XIe arrondissement de Paris, une personne est morte, intoxiquée à la suite d'une fuite d'azote. Une autre est en urgence absolue. En cause : une fuite au niveau des cuves de récupération en cryothérapie, semble-t-il.

Tout s'est déroulé dans une salle de sport "On Air", boulevard Voltaire, indique Le Parisien. "La victime est une employée de la salle de sport née en 1996", a indiqué lundi 14 avril le parquet de Paris. "Une autre personne, cliente de l'établissement, née en 1991, a été hospitalisée et son pronostic vital est engagé."

La fuite pourrait avoir été causée par les travaux de plomberie, menés lundi. "Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte et confiée au commissariat de police du XIe arrondissement de Paris, en co-saisine avec l'inspection du travail", a précisé le parquet. Une autopsie et des analyses toxicologiques ont été demandées pour "déterminer avec précision les causes de la mort".

Qu'est-ce que la cryothérapie ?

La cryothérapie est une thérapie par le froid, utilisée sur une zone précise du corps, ou sur le corps entier, via des sprays, de la glace appliquée sur la zone, ou des bains. Elle est très populaire chez les sportifs : sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se montrent en train de rentrer dans un bain d'eau glacée. Cette thérapie est censée avoir des bienfaits au niveau des douleurs articulaires, rhumatismales ou chroniques, explique le site suisse de l'Hôpital de La Tour.

Dans le détail, la cryothérapie est supposée être anti-inflammatoire, améliorer la récupération musculaire et la régénération tissulaire, et être bénéfique à la gestion du stress, de l'anxiété, et même des troubles du sommeil, selon le réseau de kinésithérapie francilienne IK. En institut, les personnes souhaitant réaliser de la cryothérapie entrent dans un caisson rempli de vapeur d'azote liquide, vapeur ayant une température extrêmement basse. Le caisson avoisine les -150°C. Le temps d'exposition ne dépasse jamais les trois minutes, indique Doctolib.

Il y a toutefois des contre-indications à la cryothérapie, explique le site médical. Il vaut mieux passer son chemin si l'on souffre d'hypertension artérielle, d'insuffisance circulatoire ou respiratoire, d'un syndrome de Raynaud ou d'une allergie au froid, ou encore si l'on est appareillé d'un pacemaker.