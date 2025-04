"Plus de nouvelles", "abandon"... La relation de Gisèle Pelicot avec ses enfants fragilisée par le procès

Derrière le procès des viols de Mazan, une autre histoire s'est jouée : celle d'une relation familiale fragilisée, marquée par le silence et l'éloignement entre Gisèle Pelicot et ses enfants.

Le procès des viols de Mazan a marqué un tournant dans les relations familiales de la famille Pelicot. Gisèle Pelicot et ses enfants semblent, depuis, s'être éloignés. Invité sur BFMTV jeudi soir, le fils de Gisèle Pelicot est revenu sur cette épreuve qu'il dit avoir vécu comme "un énorme tsunami".

Selon lui, sa famille est "anéantie". "Cette famille a été anéantie et essaye de se reconstruire jour après jour", déplore David Pelicot. Pendant le procès, les enfants affichaient une solidarité sans faille envers leur mère ; pourtant, la fin de cette étape a marqué un tournant aux conséquences visibles.

David Pelicot déclare ainsi n'avoir "plus de nouvelles" depuis "un petit moment de sa mère". "On n'est pas forcément toujours en contact avec elle", poursuit-il, "beaucoup de personnes ont constaté que nous étions arrivés ensemble au début et qu'à la fin nous n'étions plus ensemble (...) on s'est retrouvés seuls à sortir du tribunal sans notre maman", raconte-t-il.

Un éloignement survenu après la plainte de Caroline Darian ?

Un nouveau procès pourrait débuter, concernant cette fois Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, qui accuse son père de l'avoir elle aussi violée et droguée. Une nouvelle étape qui pourrait expliquer en partie cet éloignement entre la mère et ses enfants. Selon David Pelicot, sa mère "n'a pas les armes" pour y faire face. "C'est un abandon terrible. Ma mère n'a pas la capacité psychologique et émotionnelle de le reconnaître, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. On ne peut pas s'aider mutuellement : elle doit se reconstruire avec ce qu'elle a vécu et moi, je dois avancer aussi avec ce drame absolu qu'est le silence et et le doute qui subsistent. On n'est pas à la même place avec maman. Mais le plus important, c'est que je n'en veux pas à ma mère. elle fait ce qu'elle peut", avait de son côté déclaré en mars sur France inter Caroline Darian,

Érigée en symbole de la lutte des victimes de viols, Gisèle Pelicot souhaite pourtant rester discrète. Une volonté pas toujours respectée de fait de sa présence dans la catégorie "Icônes" du prestigieux classement des 100 personnes les plus influentes de 2025 par le magazine américain Time. Un statut salué par son fils : "évidemment c'est assez joyeux", a-t-il défendu. "Cela a fait un moment qu'on est fier, depuis le début du procès de Mazan", rappelle-t-il.