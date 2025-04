Attaque au couteau dans un lycée à Nantes : une élève tuée, le message énigmatique laissé par l'assaillant

Le lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides, à Nantes, a été le théâtre d'une attaque au couteau ce jeudi à la mi-journée. L'une des victimes a succombé à ses blessures. L'assaillant a été interpellé.

En direct

16:01 - Un couteau de chasse ensanglanté et second couteau découverts D'après les informations du Parisien, l'auteur des faits était équipé d'un "gant à la main droite", "vêtu d'un pantalon noir" et "de chaussures de sécurité". Les enquêteurs ont aussi découvert à proximité "un casque noir, des lunettes teintées noires et un cagoule", et deux couteaux, "un couteau de chasse dont la lame est ensanglantée" et un "couteau à lame pliable qui est refermé". Il présentait enfin "une légère plaie saignante au front et à la main gauche", toujours selon le quotidien.

15:56 - Dans son message, le jeune homme remet en cause le modèle social contemporain Dans une deuxième partie - aussi étoffée que la première - celui qui a poignardé à mort une lycéenne ce jeudi dénonce une "violence systémique" et une "aliénation sociale". "Après l’écocide globalisé, la seconde couche de destruction se manifeste sous une forme plus insidieuse encore : elle ne touche pas seulement les paysages, les espèces ou les équilibres climatiques. Elle s’infiltre dans les esprits, les corps, les relations, les émotions, les désirs, les langages. Cette forme de violence est systémique, diffuse, institutionnalisée. Elle est l’architecture invisible de la soumission mentale et de l’aliénation sociale contemporaine", dit-il. Il poursuit : "Ce déracinement total n’est pas la liberté. C’est une désintégration. Le système comble ce vide par le divertissement, la dopamine, l’hyperstimulation, la saturation sensorielle. Mais cela ne soigne rien. Cela camoufle. Derrière les écrans, les filtres, les loisirs de masse, s’étend un désert intérieur (...) dans cette guerre contre l’humain, l’acte de résistance le plus profond n’est pas technologique. Il est organique. Il est mental. Il est spirituel", confie le jeune homme de 15 ans.

15:51 - Une critique de l'action humaine sur Terre : "La nature est devenue un stock de ressources que l’on défigure" "Je tiens à préciser que ce document ne justifie aucun acte. Il expose uniquement des faits, sans prétendre détenir toutes les solutions. J’ai divisé les activités néfastes de notre système en trois grandes catégories, qui constitueront la majeure partie du contenu de ce texte, qui n'est qu'un extrait ou un résumé de mon manifeste officiel, encore inachevé", débute Justin P., l'auteur des coups de couteau à Nantes ce jeudi, dans le message diffusé à l'ensemble des élèves le matin-même. "La première catégorie, que je qualifierai comme la plus impactante et dangereuse, serait ce que j’appelle l'écocide globalisé. L’écocide globalisé est la somme des actions humaines qui détruisent, fragmentent, empoisonnent ou marchandisent la totalité du vivant. Ce terme couvre autant la disparition des espèces que la contamination chimique, la bétonisation, l’exploitation industrielle ou la perte des savoirs écologiques", poursuit-il. Selon lui, "La nature est devenue un stock de ressources que l’on défigure délibérément, une chose sans âme, soumise aux calculs, aux graphiques et aux profits. C’est cela, la cause inévitable de l’écocide globalisé : une aliénation spirituelle, une déconnexion radicale du vivant. Il est possible, et peut-être même nécessaire, d’aborder la crise écologique contemporaine à travers une métaphore biologique : celle du corps malade", abonde-t-il. Des propos parfois alambiqués mais extrêmement complets.

15:37 - "C'était un élève un peu bizarre depuis le début de l'année" "J'étais en salle de permanence et on a vu plein de collégiens qui sont venus, à ce moment là on n'avait aucune information. Ce sont les collégiens qui nous ont dit qu'il y avait un élève armé d'un couteau (...) j'ai pu parler avec deux élèves dans sa classe apparemment, c'était un élève un peu bizarre depuis le début de l'année", confie un autre lycéen présent sur les lieux des faits, ce jeudi, interrogé par BFMTV.

15:30 - "Nous organisons la sortie progressive des élèves à partir de 15h30" "Je tiens à vous informer d'un événement majeur : une attaque au couteau s'est produite ce jour sur le temps du midi, entraînant le déclenchement du Plan particulier de mise en sûreté et le confinement immédiat des élèves au sein de l'établissement (...) en coordination avec les autorités présentes, nous organisons la sortie progressive des élèves à partir de 15h30 selon un protocole strict", a indiqué ce jeudi Jean-François Orieux, directeur-adjoint du groupe scolaire nantais, des propos relayés par Ouest France.

15:21 - A 19 heures, le procureur donnera une conférence de presse Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, organise une conférence de presse sur les coups de 19 heures, ce jeudi 24 avril pour donner davantage de précisions sur les faits qui se sont déroulés à Nantes à la mi-journée.

15:15 - L'énigmatique document envoyé par l'auteur des faits par mail aux élèves L'auteur des faits, un élève de seconde scolarisé au lycée - Justin P. - a envoyé ce matin un document de plusieurs pages à tous les élèves de l'établissement dans lequel il dépeint la société actuelle dans une vision extrêmement alarmiste des choses : "La mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l’humain. Lentement, méthodiquement. Pourtant, même avant elle, ce système portait déjà en lui cette dynamique destructrice, preuve que nous vivons dans un mode de vie perverti et tordu depuis sa racine", peut-on notamment lire.