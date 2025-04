Mobile, profil, complice... Qui est Olivier H. suspecté du meurtre d'un musulman dans le Gard ?

Ce Français de 21 ans est soupçonné du meurtre d'un musulman dans la mosquée de La Grand-Combe dans le Gard. Il s'est rendu aux autorités italiennes après trois jours de fuite. Il a revendiqué son acte dans une vidéo.

Il s'est rendu après trois jours de cavale. L'homme suspecté d'avoir tué un fidèle musulman dans la mosquée Khadidja à La Grand-Combe, dans le Gard, le vendredi 25 avril, s'est rendu dans un commissariat italien dans la nuit de dimanche à lundi. Se sentant "acculé" et voyant "l'étau se resserrer", le suspect a frappé à la porte des autorités de Pistoria, une commune située au nord-ouest de Florence, a indiqué le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, sur Franceinfo. Placé en garde à vue et entendu par la police italienne, le suspect doit être extradé en France. La procédure a été initiée pour permettre le transfert de l'interpellé dans les plus brefs délais.

Les enquêteurs étaient sur la piste de l'individu depuis l'attaque survenue dans le Gard. Le suspect a rapidement été identifié, mais son profil est resté confidentiel dans un premier temps. Il est désormais présenté comme un certain Olivier H., un Français né à Lyon en 2004. De nationalité française, le suspect est issu d'une famille Rom bosnienne et fait partie d'une fratrie de onze enfants selon les informations du Parisien. Membre de la communauté des gens du voyage selon BFMTV, la famille du suspect serait en partie sédentarisée dans le Gard et notamment à La Grand-Combe.

Le suspect âgé de 21 ans était inconnu des services de police et de justice jusqu'à l'attaque perpétrée dans la mosquée gardoise. Il est sans emploi et perçoit les allocations du revenu de solidarité active (RSA).

Un mobile islamophobe... et terroriste ?

Le mis en cause a revendiqué le meurtre d'un homme de 22 ans, Aboubakar Cissé, dans une vidéo filmée avec son téléphone devant le corps de la victime à l'agonie après avoir reçu entre 40 à 50 coups de couteaux. Dans cette vidéo, l'individu profère des insultes à l'égard de la religion musulmane : "Je l'ai fait. [...] Ton Allah de merde [sic]". Le suspect a également "émis le souhait de devenir un tueur en série" en tuant "deux autres" personnes a précisé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, évoquant le contenu de la vidéo. Ces déclarations ont poussé le procureur de la République d'Alès à décrire le suspect comme "potentiellement très dangereux".

L'attaque meurtrière perpétrée dans la mosquée gardoise semble avoir été motivée par un mobile islamophobe, c'est d'ailleurs la piste privilégiée par les enquêteurs. Mais d'autres motivations pourraient s'ajouter à ce mobile et les enquêteurs n'écartent aucune piste. Pour les proches de la victime, le caractère terroriste de l'attaque ne fait aucun doute. "Ce qui s'est passé relève du terrorisme : c'était prémédité, la personne est venue en toute conscience tuer quelqu'un dans une mosquée. Nous ne pouvons pas entendre que c'est un acte de folie. Je le redis, Aboubakar, pour nous, a été victime d'un attentat terroriste", a souligné le cousin de la victime, Ibrahim Cissé auprès du Parisien. L'avocat de la famille Cissé, Me Mourad Battikh, a déploré sur le plateau de BFMTV que le parquet national antiterroriste ne se soit pas saisi de l'affaire : "À ce stade, l'analyse des éléments connus ne laisse aucun doute: il s'agit d'une attaque de nature terroriste. Il est tout aussi évident que le parquet national antiterroriste doit se saisir de cette affaire sans délai".

Une fuite à l'étranger et des complices

Le suspect du meurtre d'Aboubakar Cissé a pris la fuite immédiatement après les faits. Il se serait caché chez des proches dans la soirée de vendredi avant de partir en cavale. Les enquêteurs ont retrouvé sa piste dans l'Hérault le samedi 26 avril, mais sont intervenus trop tard pour l'interpeller. Les autorités savaient cependant que le mis en cause cherchait à quitter le territoire français. Le suspect aurait été exfiltré par des proches en voiture et aurait donc bénéficier d'un ou plusieurs complices a indiqué le procureur de la République d'Alès.