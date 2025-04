Panne d'électricité en Espagne et au Portugal : une cause et une heure de retour à la normale évoquées

Une coupure de courant massive affecte l'Espagne, le Portugal et une partie du sud de la France ce lundi 28 avril. Selon les estimations, le rétablissement de l'électricité risque de prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours.

En direct

16:41 - Il n'y a "pas d'indication d'une cyberattaque" Alors que le gestionnaire du réseau portugais a avancé une hypothèse pour expliquer l'origine de la panne électrique, l'Union européenne carte la piste d'une cyberattaque. Il n'y a "pas d'indication d'une cyberattaque à ce stade », a déclaré le président du Conseil européen Antonio Costa sur X. Et d'ajouter : "Les gestionnaires de réseau des deux pays s'efforcent de trouver la cause de ces pannes et de rétablir l'approvisionnement en électricité".

16:35 - D'où vient la panne d'électricité massive ? Les gestionnaires de réseau électrique espagnol et portugais ont indiqué que l'origine de la panne d'électricité restait à déterminer et que "les possibles causes de cet incident étaient en cours d'analyse". Le souci se trouverait "apparemment en Espagne" selon le ministre porte-parole du gouvernement, Antonio Leitao Amaro, à l'agence de presse Lusa. Toutefois le gestionnaire de réseau espagnol appelle à éviter la spéculation sur l'origine de l'incident : "Nous ne pouvons pas spéculer pour l'instant sur les causes". Il assure par ailleurs que tout sera "analysé avec le niveau de détail requis" dès que cela serait possible "pour faire la lumière" sur l'origine de la coupure.

16:33 - Un retour à la normale "pourrait prendre jusqu’à une semaine" Le gestionnaire du réseau électrique portugais indique qu'il est pour l'heure "impossible de prévoir quand la situation reviendra à la normale" et estime que "le rétablissement complet du réseau électrique du pays pourrait prendre jusqu’à une semaine". Bien plus que les 6 à 10 heures évoquées par son homologue espagnol.

16:31 - La panne d'électricité "liée à un phénomène atmosphérique rare" ? Selon le gestionnaire du réseau portugais, la panne d'électricité massive pourrait être "liée à un phénomène atmosphérique rare". "En raison des variations extrêmes de température en Espagne, des oscillations anormales sont survenues sur les lignes à très haute tension (400.000 volt), un phénomène connu sous le nom de 'vibration atmosphérique induite'" explique REN.

16:30 - Une aide française pour alimenter le réseau espagnol En France, la région du pays basque est en partie touchée par le panne d'électricité de la péninsule ibérique. Le gestionnaire français du réseau électrique de haute tension RTE a donc indiqué être mobilisé pour apporter de l'aide au gestionnaire du réseau espagnol en réalimentant le réseau. Déjà 700 MW de consommation ont été envoyé via la France. RTE a précisé dans un communiqué qu'il était "en capacité d'augmenter son aide à l'Espagne à 950 MW dès que le réseau ibérique sera en capacité technique de l'accueillir".

16:23 - Pas d'électricité "avant 6 ou 10 heures" Il faudra "etre 6 et 10 heures pour rétablir complètement l'approvisionnement" en électricité selon le gestionnaire du réseau électrique espagnol Red Eléctricia (REE). "Certains points d'approvisionnement sont déjà réparés", a toutefois indiqué Eduardo Prieto, le directeur des opérations de REE sur la radio Cadena Ser. Il s'agit d'un incident "absolument exceptionnel", selon la même source.

16:17 - Le trafic ferroviaire à l'arrêt "jusqu'à nouvel ordre" Alors que les trains espagnols ne circulent déjà plus depuis la fin de matinée, l'administrateur des infrastructures ferroviaires (Adif) a annoncé sur X une "interruption du trafic ferroviaire sur l'ensemble du réseau" en raison de la "panne générale" d'électricité qui frappe le pays. "Les services ferroviaires de toutes les compagnies sont suspendus jusqu'à nouvel ordre" a-t-il ajouté. Il a invité l'ensemble des passagers ayant des voyages prévus à ne "pas se rendre dans les gares". L'interruption devrait durer jusqu'au retour de l'électricité, mais celle-ci pourrait pas ne pas être rétablie avant plusieurs heures.