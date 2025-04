Panne de courant en Espagne et au Portugal : des pistes avancées pour expliquer la coupure

08:12 - Des pistes avancées et depuis écartées

Depuis lundi et le début de la panne d'électricité, plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer la coupure de courant massive : celle d'une cyberattaque, celle d'un événement météorologique et atmosphérique lié aux changements de températures extrêmes ou encore celle d'un incendie en Occitanie qui aurait entraîné la coupure. Toutes ces hypothèses ont depuis été écartées. La première par l'Union européenne selon qui aucune trace d'attaque informatique n'a été trouvée. Les pompiers mobilisés pour éteindre le feu en Occitanie estiment que le feu n'a pas pu entraîné la panne d'électricité. Quant à l'option météorologique, elle ne semble pas être retenue non plus.