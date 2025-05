Drancy : un policier tire sur un jeune homme, son pronostic vital engagé

Tensions à Drancy ce vendredi soir. Parmi les policiers pris à partie par un groupe d'individus, l'un d'eux a ouvert le feu blessant grièvement un jeune de 18 ans.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo témoigne de la violence de l'altercation. Les faits sont survenus ce vendredi 2 mai en début de soirée à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Alors que deux policiers s'affairent autour d'une motocross à terre, qui semble avoir tout juste été confisquée, un individu s'avance en direction des forces de l'ordre, comme s'il essayait de récupérer le deux-roues. Invité à reculer par les fonctionnaires, l'individu tente quelques coups, recule puis revient à la charge. Armé de pistolet à impulsion électrique, l'un des policiers le menace tandis que son collègue dégaine son arme de service et tire en l'air à deux reprises, en guise de sommation. En fond sonore, on entend un autre individu qui met au défi le policier de "tirer", lui indiquant qu'il est filmé.

Selon les informations du Parisien, ce serait en réalité trois individus qui se seraient avancés en direction des deux policiers, dont le fameux jeune homme au pull rouge que l'on voit sur la vidéo. Il serait l'utilisateur de la motocross confisquée vers 19h30 par des policiers de la BRAV-M. Outre la vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux, les caméras de la ville ont également enregistré la scène dans sa globalité.

"Aucun doute sur le caractère de légitime défense de ce tir"

Dans la suite de l'altercation, qui n'apparaît pas sur la vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, le policier muni de son arme de service tient en joue deux individus lorsqu'un troisième arrive dans son dos et lui donne un coup de pied le faisant vaciller. Il est ensuite déséquilibré par l'homme en rouge. Dans sa chute, trois nouveaux tirs sont entendus. "Il n'y a aucun doute sur le caractère de légitime défense de ce tir", affirme une source locale auprès du Parisien.

Touché à la cuisse, l'homme au pull rouge, qui serait âgé de 18 ans, a été héliporté à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Son pronostic vital serait engagé. Les deux fonctionnaires de police ont également été pris en charge à l'hôpital. L'auteur des tirs souffrirait de douleurs au dos et aux cervicales tandis que son collègue était en état de choc. Sur place, la tension serait toujours palpable. Des échauffourées ont d'ores et déjà été constatées et trois personnes avaient été interpellées à 22 heures. De nombreux médiateurs de rue ont été mis en place dans la zone de la ville où les faits se sont déroulés et les policiers étaient déployés en nombre ce vendredi soir.