Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : cette hypothèse "presque certaine" dévoilée par un psychiatre

Dans son livre "L'Enigme publique n°1", Daniel Zagury tente de décrypter le profil psychologique de XDDL et ce qui l'a amené au pire. Il émet une théorie extrêmement claire sur l'homme le plus recherché du pays.

Ce vendredi 9 mai 2025 marque la sortie du livre de Daniel Zagury en librairies. Cet expert psychiatre s'est appliqué à comprendre la logique psychologique et interne du meurtrier jusqu'à émettre l'hypothèse qu'il se serait probablement suicidé après avoir assassiné sa femme et ses enfants en 2011 à Nantes. Daniel Zagury est connu pour avoir sondé les esprits des plus célèbres assassins français, Guy Georges ou encore Michel Fourniret.

Pour le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, l'entreprise aurait pu paraître plus délicate. Ce père de famille sans histoire n'a jamais été retrouvé. Son histoire et l'affaire qu'elle a générée continuent, encore aujourd'hui, d'alimenter toutes sortes de théories rendant la vérité toujours plus insaisissable. Dans "L'Énigme publique N°1", le médecin expert psychiatre tente ainsi de se plonger dans la psyché du personnage.

Pour ce faire, il remonte aux origines du mal en remontant jusqu'à l'enfance de celui qui est désormais surnommé "XDDL". Au cours de cette période, il aurait d'instinct développé un clivage psychique, c'est-à-dire une sorte de décalage troublant entre son état psychique intérieur et sa posture sociale extérieure. Dans un article publié sur France 3 Pays de Loire, le médecin explique que Xavier Dupont de Ligonnès "a une capacité absolument sidérante à être guilleret alors qu'il est très profondément déprimé, à faire coucou alors qu'il vient de commettre des actes atroces", peut-on lire. Cette disposition psychologique - qui est aussi une lacune psychique - proviendrait d'une histoire familiale, à la fois compliquée et très atypique.

"Je dirais qu'il s'est suicidé"

Les parents de XDDL étaient deux personnes radicalement différentes, une mère extrêmement dévote et versée dans la religion et un père volage et épicurien. Le rapport au religieux jouera justement un rôle déterminant dans le passage à l'acte meurtrier de Ligonnès. Longtemps bercé par la religion, il finira par perdre foi en ses croyances, une période qui serait déterminante pour comprendre Ligonnès, selon le psychiatre. Ainsi, d'après Daniel Zagury, Ligonnès aurait même déclaré lui-même : "Cette foi qui s'effondre est centrale. Il le dit lui-même : je n'ai jamais eu la foi parce que j'ai cru à tout ce que me disait ma mère, je n'ai jamais douté", rapporte l'expert psychiatre.

Ces paramètres expliqueraient en partie le passage à l'acte meurtrier qui a conduit à l'assassinat de sa femme et de ses enfants en 2011. Sur RTL, Daniel Zagury revient sur le possible destin du tueur : "Je ne peux pas vous affirmer qu'il est mort, mais selon toute probabilité, oui", précise-t-il. Ce qui amène le médecin à conclure que le suicide est l'hypothèse la plus probable et que cette dernière se trouve dans le profil psychologique de Ligonnès. Protecteur envers sa famille d'origine, sa mère et ses sœurs, il est très peu probable qu'il s'absente pendant 14 longues années sans donner signe de vie ou les tenir au courant d'une manière ou d'une autre.

La thèse selon laquelle cet "homme qui était bavard serait devenu silencieux" ne tient pas la route pour Daniel Zagury. "Alors comme je suis sérieux et comme je suis expert, j'ai mis une réserve théorique, mais je dirais que selon toute probabilité, il s'est suicidé", indique le médecin.