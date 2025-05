Il démembre et cuisine le corps d'un sexagénaire... Le "druide" de l'Aveyron risque la prison à perpétuité

Le procès de l'horreur débute ce lundi devant la cour d'assises de l'Aveyron. Trois personnes dont un "druide" sont jugées pour le meurtre sordide d'un homme en février 2023.

Un procès comme rarement la justice française a eu l'occasion d'en traiter s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de l'Aveyron. Trois personnes prennent place dans le box des accusés et notamment un couple, Philippe Schneider et sa compagne Nathalie Caboubassy, accusés d'avoir tué, démembré, brûlé et cuisiné le corps d'un homme à Brasc (Aveyron), en 2023. n complice est également jugé. Le verdict devrait être rendu en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Lui encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Elle, a toujours nié son implication.

Philippe Schneider est poursuivi pour séquestration suivie de mort, recel de cadavre et atteinte à l'intégrité de celui-ci. De son côté, sa compagne est entendue pour des faits de complicité de séquestration suivie de mort, d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et de recel d'un cadavre. La victime ? George Meichler dit "Diego", 60 ans, vivait reclus dans une petite maison sans électricité à 45km kilomètres d'Albi. En février 2023, l'homme disparait, ce qui inquiète fortement ses amis et sa famille. Il aurait envoyé un message étrange à l'un de ses amis indiquant qu'il partait quelques temps en voyage en Bretagne avec une femme. Chose dont il n'avait pas l'habitude.

"La maison de l'horreur"

Les gendarmes débutent leur enquête et apprennent qu'un couple utilise le Citroën Jumpy de Diego depuis plusieurs jours, lequel est retrouvé au pied d'un immeuble HLM à Camarès. Le 10 février, les deux suspects sont interpellés et contraints d'ouvrir les portes arrières du véhicule en question. Eux assurent être des amis de Diego. Les gendarmes découvrent alors des sacs-poubelles contenant des morceaux de corps du disparu.

En garde à vue, Philippe Schneider ne tarde pas à passer aux aveux : "C'est l'horreur ce que je vais vous dire, ça va être difficile à entendre", confie-t-il. Un cambriolage qui aurait mal tourné serait à l'origine de la mort de Diego. Son corps a alors été découpé en morceaux avant de répandre ses restes dans le canton des Causses et du Rougier, jusqu'à Camarès. D'autres parties ont été brûlées, mais le traitement réservé à certains morceaux va au delà de l'entendement.

En effet, l'homme a cuisiné certains morceaux dans une gamelle dans la maison de la victime. Il s'agit là d'un potentiel rite religieux découvert au Népal pendant un de ses voyages. Celui qui est parfois surnommé "le druide" a donc fait bouillir sa victime dans ce qui porte désormais le nom de "maison de l'horreur". Philippe Schneider a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés mais n'a encore jamais expliqué son geste dingue.