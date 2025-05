Fusillade à Washington, en direct : deux diplomates tués devant un musée juif, un meurtre "antisémite" ?

La fusillade a eu lieu le soir même où le Comité juif américain organisait un événement pour les jeunes professionnels juifs. La "réception des jeunes diplomates", réunissait des jeunes professionnels juifs âgés de 22 à 45 ans, et la communauté diplomatique pour une soirée dédiée à "la promotion de l'unité et à la célébration de l'héritage juif", précise l'American Jewish Committee chargé de l'évènement, sur son propre site.

08:13 - "Un acte méprisable de haine, d’antisémitisme", assure le président israélien

Le président israélien Isaac Herzog se dit "dévasté par les scènes à Washington DC. Il s’agit d’un acte méprisable de haine, d’antisémitisme, qui a coûté la vie à deux jeunes employés de l’ambassade d’Israël. Nos pensées accompagnent les proches des victimes et nos prières accompagnent les blessés. Je leur adresse mes sincères condoléances", a-t-il écrit sur X. "Nous soutenons l’ambassadeur et tout le personnel de l’ambassade. Nous soutenons la communauté juive de Washington et des États-Unis. L’Amérique et Israël resteront unis pour défendre notre peuple et nos valeurs communes. Ni la terreur ni la haine ne nous briseront", poursuit-il.