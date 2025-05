Disparition de Louenn : l'adolescent retrouvé explique pourquoi il avait disparu

Disparu depuis le 5 avril dernier, Louenn, 15 ans, a été retrouvé par sa mère en Espagne. L'adolescent s'est confié sur les raisons de sa fuite.

Un petit miracle. La mère de Louennn a retrouvé son fils disparu depuis le 5 avril dernier. Le jeune garçon âgé de 15 ans et qui réside à Montauroux (Var), avait pris la fuite en direction de l'Espagne, jusqu'à Malaga, avant de remonter vers le nord du pays. "C'est un grand soulagement, on est tellement heureux de le retrouver sain et sauf, de voir qu'il va bien. Ça a été long, ça a été difficile, (...) il a vécu des choses incroyables donc c'est une grande leçon de vie pour lui comme pour nous, c'est que du bonheur", confie-t-elle au micro de BFM Nice Côte d'Azur.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la mère a retrouvé son fils dans un centre commercial en Espagne. Son scooter avait été repéré à la frontière franco-espagnole révèle Var-Matin, ce qui a mis la puce à l'oreille de la maman, qui est partie à sa recherche. Mercredi, vers 22h40, l'adolescent a été "localisé", avait annoncé le parquet de Draguignan. Le jeune garçon a finalement été aperçu par quelqu'un en train de recharger son téléphone dans un centre commercial espagnol.

Sa mère, déjà en route pour tenter de le retrouver raconte ces derniers moments avant la délivrance auprès de Var-Matin : "Je me trouvais à Lloret de mar, en Catalogne, lorsque mardi soir, une dame m'envoie une photo d'un jeune homme qu'elle croit être Louenn". Manque de chance, il a changé de coiffure, et "on le reconnaît pas par rapport aux photos de lui diffusées sur les réseaux sociaux", poursuit-elle. "Mais à la vue de la photo, je crois bien le reconnaître ! Je lui demande où la photo a-t-elle été prise, et je me mets de suite en route !", explique-t-elle.

Depuis Lloret de mar, elle roule donc jusqu'au centre commercial de la ville de Gandia, entre Valence et Alicante. Après six heures de route, elle apprend que "un des agents" a reconnu son fils. "Il me dit qu'il se rend tous les matins aux toilettes du premier étage, notamment pour profiter des prises électriques et recharger son téléphone. Je cours sans plus attendre et je monte voir si je le trouve. Quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur lui !", indique-t-elle dans les colonnes de Var-Matin. C'est bien son fils, elle l'a retrouvé, et il est sain et sauf ! "Maman, tu es folle d'avoir fait tout ce chemin pour moi! !", a-t-il lancé à sa mère.

"Il a vécu comme un SDF, il a vécu le monde de la rue"

En réalité, Louenn "ne pensait pas qu'on le cherchait comme ça, qu'on ferait des kilomètres pour venir à sa rencontre. Il était surpris, heureux. On est tombé dans les bras l'un de l'autre", raconte-t-elle sur BFM Nice Côte d'Azur. Mais alors, pourquoi Louenn a-t-il décidé de s'enfuir jusqu'en Espagne sans donner la moindre nouvelle à ses proches ? Il pensait avoir "fait des bêtises insurmontables", révèle sa maman. "Il était pris entre la peur et le remord et ne pas savoir comment faire. Je descendais le chercher et lui était en train de remonter, on s'est croisé", poursuit-elle, alors qu'il était en cavale depuis son interpellation entre Lloret de mar et Tossa de mar.

Louenn a vécu dehors plus d'un mois et demi. "Il a vécu comme un SDF, il a vécu le monde de la rue. Il se rend compte du privilège de chaque petite chose, prendre un petit déjeuner, prendre une douche, avoir une salle de bain. Il a vécu un périple pas facile", abonde sa maman. De son côté, le jeune garçon confirme les dires de sa mère, "il s'est affolé et a pris la fuite", après un accident entre son scooter et un automobiliste, révèle Var-Matin. "Choqué" de voir sa mère en Espagne, il n'a désormais plus qu'un souhait : "rentrer et revoir tous (ses) proches et (ses) potes". Pour sa maman, même si son fils "se sentait un peu honteux, tout penaud", lors de leurs retrouvailles, "le principal est qu'il aille bien" et qu'il en "retiendra les leçons", poursuit-elle dans les colonnes du quotidien varois.