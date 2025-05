Séquestrée, brûlée... Une femme torturée pendant plusieurs jours, son conjoint interpellé dans la Loire

Une femme de 27 ans a été retrouvée violentée et gravement brûlée à son domicile, dans la Loire, dans la soirée du jeudi 22 mai. Son conjoint, suspecté de l'avoir séquestrée et battue pendant plusieurs jours, a été arrêté.

Elle a vécu l'enfer au sein de son propre domicile. Dans la soirée du jeudi 22 mai, les secours sont intervenus dans un logement de Saint-Chamond, dans la Loire, et ont découvert "une scène horrible, témoignant d'une extrême violence". Ils ont retrouvé une jeune femme de 27 ans portant les stigmates de nombreuses violences causées par des coups et d'importantes brûlures.

Le conjoint de la jeune femme, un homme âgé de 33 ans, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour "tentative de meurtre, actes de torture et de barbarie". Il est suspecté d'avoir séquestré et torturé la jeune femme pendant plusieurs jours, il l'aurait frappée, battue à l'aide d'un objet contondant et brûlée avec un chalumeau pendant plusieurs jours.

L'intervention des secours a été organisée après des signalements faits par l'entourage du couple qui était inquiet de ne pas avoir de nouvelles depuis une semaine rapporte Le Progrès. La victime a été conduite aux urgences et admise au service des grands brûlés de l'Hôpital Saint Joseph Saint Luc à Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais elle n'a pas encore pu être entendue dans le cadre de l'enquête. Jeudi soir, son état ne permettait pas une audition selon les sources du Progrès.

Le suspect interpellé est connu des services de police. Il avait déjà été condamné en 2017 à Saint-Etienne pour des violences commises sur une ancienne compagne. Le parquet de Saint-Etienne, contacté par l'AFP, a refusé de faire un commentaire sur cette affaire.