Hambourg : ce que l'on sait de l'attaque au couteau qui a fait plusieurs blessés

Une violente agression à l'arme blanche a eu lieu ce vendredi 23 mai sur un quai de la gare de Hambourg, en Allemagne.

Les services de secours allemands ont indiqué ce vendredi 23 mai qu'une attaque à l'arme blanche survenue à Hambourg avait fait au moins douze blessés dont plusieurs dans un état critique.

"Selon les premières informations, une personne aurait blessé plusieurs personnes avec un couteau à la gare centrale. La personne suspectée a été arrêtée par les forces de l'ordre", a indiqué la police de Hambourg sur X.

Les pompiers et forces de l'ordre sont sur place

Autour de la gare de Hambourg, une importante présence des forces de l'ordre et des secours était visible, comme en témoignent plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Selon un représentant des pompiers, trois personnes auraient subi des blessures légères, trois autres seraient dans un état grave, et six victimes se trouvent actuellement entre la vie et la mort.

D'après le quotidien allemand Bild, l'agression aurait eu lieu sur l'un des quais de la gare. Certaines victimes ont reçu les premiers soins directement à bord des trains. Pour l'instant, les raisons qui ont poussé l'assaillant à agir restent inconnues.