Paris : quatre personnes victimes d'overdoses sur la voie publique, dont un attaché parlementaire

Quatre personnes ont été hospitalisées à Paris à la suite d'overdoses au cours des dernières 24 heures. Le pronostic vital de deux d'entre elles est engagé. Les victimes de ces overdoses sortaient toutes d'un bar du XIe arrondissement.

Dans le XIe arrondissement de Paris, quatre personnes ont été victimes d'overdoses. Le pronostic vital de deux d'entre elles est engagé. Trois d'entre eux, des jeunes hommes, sortaient d'un même bar dans le même quartier parisien. Ils pourraient tous avoir consommé du GHB, notamment,. Il s'agit d'une drogue de synthèse utilisée dans les pratiques de chemsex. Les deux premières victimes ont été hospitalisées samedi 24 mai dans la matinée. L'un des deux, âgé de 25 ans, a été pris en charge par les pompiers après avoir été saisi de convulsions. Les secours ont alors découvert sur les affaires du jeune homme des traces de poudre blanche, probablement de la 3-MMC, une autre drogue de synthèse.

À quelques mètres de la scène de sauvetage, l'autre jeune de 25 ans aussi était allongé sur le sol, inconscient. Sur lui, il y avait une bouteille contenant du GHB. D'après les premiers éléments, les deux individus sortaient du même bar de la rue Saint-Maur. Les deux ont été hospitalisés, mais pas avec le même niveau de gravité. Le premier a été transporté en état d'urgence absolue vers l'hôpital Lariboisière (Xe). Le second s'en est mieux sorti puisqu'il a repris conscience depuis.

Un assistant parlementaire parmi les deux autres victimes

Un peu plus tard et à environ un kilomètre de là, un troisième malaise sur la voie publique est signalé. La victime sortirait elle aussi du même bar évoqué précédemment. Le jeune homme serait un attaché parlementaire. Il a été pris en charge et conduit à l'hôpital Saint-Antoine, rapporte le journal Le Parisien sur son site : "Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des blessures. Des analyses toxicologiques vont être effectuées dans ce cadre", a précisé le parquet de Paris au quotidien. Pour l'heure, seules deux des trois victimes sont sorties de l'hôpital vers 17h.

Enfin, une première personne a fait une overdose vendredi 23 mai. Inconsciente, la victime a été prise en charge et a été transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. La personne qui l'accompagnait a été placée en garde à vue. Il aurait raconté aux enquêteurs avoir consommé du GHB toute la nuit avec la victime.