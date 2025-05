Mort de Jean Tiberi : Anne Hidalgo prend une décision pour les Parisiens

L'ancien maire de Paris Jean Tiberi s'est éteint à l'âge de 90 ans. L'actuelle maire de la capitale Anne Hidalgo a déjà prévu "hommage" pour ce "Parisien de cœur".

Jean Tiberi n'est plus. Né en 1935, l'ancien maire de Paris est mort à l'âge de 90 ans, a appris ce mardi 27 mai l'Agence-France-Presse (AFP) auprès de la maire du 5e arrondissement de la capitale, dont il fut également maire. "J'apprends avec beaucoup de tristesse la disparition de Jean Tiberi qui fut quatre mandats durant le maire engagé du 5e arrondissement. A son épouse et ses enfants, j'exprime mes condoléances les plus sincères", a écrit la maire du 5e arrondissement Florence Berthout sur X.

Député, secrétaire d'Etat chargé des industries alimentaires, premier adjoint au maire puis maire de Paris de 1995 à 2001, il succède alors à Jacques Chirac dans cette fonction, à la tête d'une coalition RPR-UDF-Démocratie libérale. Candidat à sa propre succession, il est ensuite battu par Bertrand Delanoë. Il est le dernier édile de droite en date à Paris.

"Paris, sa ville, lui rendra hommage"

Entre 2001 et 2014, il est élu maire dans le 5e arrondissement pour la deuxième fois, après un premier mandat (1983-1995). Pour rappel, en décembre 1974, Jean Tiberi votait la loi de dépénalisation de l'avortement dite "loi Veil", promulguée en 1975. Lors des municipales de 2020, il avait tenté de passer le relais à son fils en prenant place sur sa liste dans l'arrondissement fétiche de la famille. Le clan Tiberi ne recueillent que 2 % des suffrages.

L'actuelle maire de Paris - Anne Hidalgo - a exprimé sa "tristesse" et rendu hommage à un "Parisien de naissance (qui) était aussi un Parisien de cœur et d'engagement". "Je veux saluer la mémoire d'un homme qui a consacré une part immense de sa vie à Paris et son arrondissement (...) Paris, sa ville, lui rendra hommage", assure-t-elle dans un communiqué. Des propos relayés par l'AFP. "En sa mémoire, les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne et des registres seront ouverts à l'Hôtel de Ville, au 29 rue de Rivoli, pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de témoigner de leur affection", a-t-elle précisé.