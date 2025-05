Éboulement en Suisse : après la destruction d'un village, les autorités craignent des inondations

L'éboulement ayant détruit le village de Blatten était-il le début d'une catastrophe plus vaste ? C'est ce que pensent les autorités suisses jeudi 29 mai. Elles prévoient d'importantes inondations.

Après l'éboulement, hier, de millions de mètres cubes de glace et de roches ayant détruit la quasi-totalité d'un village dans le sud de la Suisse, un lac artificiel s'est créé. Les restes du glacier détruit grossissent d'heure en heure. Avec le blocage de la rivière Lonza qui passe au fond de la vallée du Lötschental, l'arrivée d'inondations suscite l'inquiétude. "Nous allons essayer, aujourd'hui, de nous rendre compte de ses dimensions", a expliqué Antoine Jacquod, un responsable de la sécurité civile et militaire du Canton du Valais, dont les propos sont rapportés le journal Le Figaro qui se fait l'écho de l'agence de presse Keystone-ATS.

La situation très instable empêche l'intervention des autorités sur le site. "Le dépôt, composé de roche, de glace et d'eau, situé en fond de vallée est peu stable et des laves torrentielles sont possibles dans le dépôt lui-même. Ce qui rend pour l'heure toute intervention impossible sur la zone sinistrée", ont détaillé les autorités cantonales dans un communiqué de presse ce jeudi.

Seize personnes de deux villages se situant en aval de la zone où l'éboulement s'est produit ont été évacuées mercredi 28 mai au soir. L'amas de pierre et de débris court sur 2 kilomètres de long sur la Lonza. Ainsi, il crée un "lac qui devient de plus en plus grand", a expliqué mercredi soir Raphaël Mayoraz, responsable cantonal en charge de la gestion des dangers naturels. Un barrage artificiel a été vidé pour contenir l'eau dégagée par le mur de glace, de terre et de roches par précaution.

Des prévisions difficiles à réaliser

Interrogé par le média suisse RTS, pour Michel Jaboyedoff, géologue spécialiste des dangers naturels, tous les risques sont désormais à envisager : "La création d'un lac derrière un barrage créé par un mouvement de terrain peut donner lieu à une débâcle et donc tout peut descendre [...] En plus, on voit des mouvements qui se sont produits visiblement après la grosse chute, donc ce tas de débris est vraiment très instable", explique-t-il. Le professeur à l'Institut des sciences de la terre de l'Université de Lausanne a également appelé à la prudence : "Il faut prendre un principe de précaution, afin d'évaluer tous les scénarios possibles [...] S'il y a encore des chutes, s'il y a un million de mètres cubes qui arrivent dessus, cela peut aussi déclencher un mouvement ou si l'eau s'infiltre beaucoup, la température étant de trois, quatre ou cinq degrés, cela va aussi aider à fondre la glace". Les prévisions sur la suite des évènements restent dès lors très difficiles.