Meurtre d'un Tunisien dans le Var : qui est le suspect et pourquoi parle-t-on de crime raciste ?

Un homme de nationalité tunisienne a été tué dans le Var par l'un de ses voisins samedi. Il a été interpellé et aurait tenu des propos racistes avant et après le meurtre dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le Parquet national antiterroriste a été saisi.

"Un infâme meurtre raciste". Le ministre de l'Intérieur a fait part de son horreur à la sortie d'une réunion avec François Bayrou à Matignon suite au meurtre d'un homme tunisien dans le Var, samedi 31 mai. "C'est un crime raciste au vu des éléments que nous avons actuellement. (...) Le racisme en France et ailleurs est un poison, et un poison qui tue. Chaque acte raciste est un acte antifrançais", a poursuivi Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur parle aussi d'un acte terroriste : "Il y a une dimension terroriste puisque le mis en cause voulait tuer des étrangers." L'association SOS Racisme a également réagi, dans un communiqué, parlant de "double crime", "résultat d'un travail minutieux mené par le camp du racisme et visant à rendre légitime l'expression du racisme en mots et en actes".

Pour rappel, un homme de 35 ans, de nationalité tunisienne et dont l'identité "reste à confirmer", selon le parquet, a été mortellement blessé par un autre homme, de nationalité française, qui serait un de ses voisins. Il aurait également tenté de tuer un autre homme, âgé de 25 ans, qui a été blessé à la main et transporté à l'hôpital de Fréjus.

Que sait-on du suspect ?

Le principal suspect a été arrêté par le GIGN alors qu'il tentait de prendre la fuite en voiture après que sa compagne a donné l'alerte aux autorités, selon le procureur de Draguignan. Les premiers éléments de l'enquête ont permis de découvrir deux vidéos, la première postée avant et la seconde après le meurtre et la tentative de meurtre, dans lesquelles il aurait tenu des propos racistes. On ne connaît pas son identité. Plusieurs armes ont été retrouvées dans sa voiture : "De type pistolet automatique, fusil à pompe et arme de poing", selon le parquet.

Le suspect est interrogé dans le cadre d'une enquête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Sous-direction antiterroriste, pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, "commis en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion", ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".