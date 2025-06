Cryptomonnaie : qui est le commanditaire présumé des enlèvements interpellé ?

Le commanditaire présumé d'une série d'enlèvements dans le milieu de la cryptomonnaie a été arrêté au Maroc. Il faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux et d'une fiche rouge Interpol.

Serait-ce la fin de la série d'enlèvements et de tentatives d'enlèvements dans le milieu de la cryptomonnaie ? Ces derniers mois, les pages des faits divers ont été remplies de ce genre d'actualités, avec des acteurs de la cryptomonnaie ou leurs proches enlevés avec une demande de rançon. Ces "cryptorrapts" auraient été commandités depuis le Maroc par un Franco-Marocain de 14 ans, Badiss Mohammed Bajjou.

Selon des informations du Parisien, il est soupçonné d'être à l'origine de l'agression, le 20 juillet 2023, d'une femme de 56 ans à son domicile d'Élancourt (Yvelines), afin que son fils paie une rançon en cryptomonnaie pour sa libération. Il serait également le commanditaire de l'enlèvement, le 21 janvier de cette année, de David Balland et de sa compagne. Ils ont été séquestrés pendant près de deux jours, et le fondateur de Ledger a été mutilé pendant sa captivité. Les ravisseurs auraient obtenu 3 000 000 d'Euros en cryptomonnaie, avant que la majorité des fonds ne soient bloqués par les autorités.

Après plusieurs mois d'enquête et d'interpellation, les autorités françaises sont parvenues à remonter jusqu'au Maroc, et à Badiss Mohammed Bajjou. Il a été interpellé mardi 3 juin à Tanger (nord du Maroc) par les autorités marocaines, dans le contexte d'un réchauffement des relations entre la France et le Maroc. "Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l'excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée", a écrit le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur X.

Badiss Mohammed Bajjou est originaire du Chesnay (Yvelines) et est âgé de 14 ans. Il a profité de son exil criminel au Maroc pour obtenir la double nationalité marocaine, ce qui inquiète la justice française. En effet, le Maroc n'extrade pas ses ressortissants. La France espère donc qu'il pourra tout de même être jugé au Maroc dans le cadre d'une dénonciation judiciaire. Avant de se lancer dans l'enlèvement contre rançon dans la cryptomonnaie, Badiss Mohammed Bajjou aurait été impliqué dans le narcotrafic en France.

Une série de rapts en début d'année

Pour le moment, Badiss Mohammed Bajjou est suspect dans ces deux affaires, mais il pourrait être à l'origine de plusieurs autres enlèvements et tentatives d'enlèvement. Il y a eu l'enlèvement du père d'un magnat de la cryptomonnaie le 1er mai, dans le XIVe arrondissement de Paris. Il a été emmené dans un camion siglé UPS pendant qu'il promenait son chien et a été retrouvé 58 heures plus tard à Palaiseau (Essonne) avec un doigt sectionné.

Il pourrait aussi être impliqué dans la tentative d'enlèvement de la fille enceinte et du gendre d'un acteur de la cryptomonnaie, dans le XIIIe arrondissement de Paris.