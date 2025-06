Déclarée morte à 88 ans, elle se réveille dans son cercueil comme par miracle

Une octogénaire déclarée morte par un médecin légiste est revenue à la vie dans son cercueil. Elle n'aurait plus aucun problème de santé préoccupant.

Ce n'est pas une blague, mais une affaire pour le moins embarrassante qui s'est déroulée en République tchèque. Une femme de 88 ans s'est réveillée dans son cercueil à Doubravka, un quartier de la ville de Plzen. Vendredi dernier, un médecin légiste s'était pourtant rendu sur les lieux et avait constaté le décès selon le média Krimi Plzen. Mais en fin de matinée, les employés des pompes funèbres ont aperçu une respiration de la part de l'octogénaire, le miracle s'est alors produit, elle n'était pas morte.

"Les ambulanciers ont été immédiatement appelés sur place, ont pris en charge la femme après la cérémonie funéraire et l'ont transportée à l'hôpital universitaire de Plzeň Lochotín. Les médecins luttent actuellement pour sa survie", apprend-on dans la presse tchèque. Selon les dernières informations, elle a subi plusieurs tests et aucun problème de santé préoccupant n'a été révélé malgré quelques antécédents médicaux et son âge.

Licencié, le médecin encourt 3 ans de prison

"En fin de matinée, un appel a été reçu de l'entreprise funéraire dont les agents ont constaté des signes d'activité respiratoire chez la personne", confirme Martin Stepan, porte-parole des services de secours, cité par un autre média tchèque ayant traité le sujet, Novinky. "La femme, née en 1937, a pu reprendre ses fonctions vitales sur place puis, a été transportée vers un établissement médicalisé", poursuit-il. Une version qui confirme celle livrée par Krimi Plzen.

L'employeur du médecin légiste ayant constaté le décès "regrette profondément la situation survenue aujourd'hui (...) Suite à cette situation, des enquêtes sont en cours et des mesures de personnel appropriées ont été prises", apprend-on, toujours dans les colonnes de Krimi Plzen. Une révision des systèmes de contrôle de la coopération mutuelle entre les entités participantes est notamment prévue.

En coopération avec des spécialistes de domaines non médicaux, "il améliore le système établi d'éducation et de formation professionnelle des médecins effectuant des examens de corps sans vie", pour éviter que de tels cas se reproduisent, peut-on lire. Si une telle situation apparaît comme extrêmement rare, il y a fort à parier que les services de secours locaux auront à coeur de ne plus jamais revivre tel retournement de situation. Une enquête a été ouverte par la police. Licencié, le médecin légiste encourt lui jusqu'à trois ans de prison en République tchèque.