Qui est l'unique survivant du crash en Inde ? Il explique comment il s'est sauvé

Malgré la violence du crash, un homme est sorti vivant du Boeing 787 de la compagnie Air India qui s'est écrasé jeudi 12 juin dans le nord de l'Inde. "J'ai tout vu de l'accident de mes propres yeux", témoigne-t-il.

Sa survie tient presque du miracle. Le passager occupant le siège 11A du vol Air India 171, qui s'est écrasé jeudi 12 juin peu après son décollage de l’aéroport d’Ahmedabad, au nord-ouest de l'Inde, a été retrouvé vivant. Il est le seul des 230 passagers et 12 membres d'équipage à s'en être sorti vivant. Vishwash Kumar Ramesh, un Britannique de 40 ans d’origine indienne, occupait une place près de l'une des portes de secours de l'appareil. Selon la BBC, il serait un homme d'affaires, résident du Royaume-Uni depuis 2003, et aurait une femme et un fils de quatre ans. "Tout s’est passé sous mes yeux et je n’arrive toujours pas à croire comment j’ai pu sortir vivant de tout ça", témoigne-t-il depuis son lit d'hôpital à la chaîne DD.

L'homme voyageait avec son frère, Ajay Kumar Ramesh. Il rentrait au Royaume-Uni après un séjour de quelques jours en Inde pour visiter leur famille, d'après les informations de l'Hindustan Times. Une minute à peine après le décollage, "j'ai eu l’impression qu’on restait coincés, que quelque chose n’allait pas", se remémore-t-il auprès de la chaîne DD. "Et puis tout d’un coup, des lumières vertes et blanches se sont allumées dans tout l’avion (…) l’avion a semblé accélérer et se diriger tout droit vers ce qui s’est avéré être une résidence. J’ai tout vu de l’accident de mes propres yeux." L'avion devait normalement quitter l'Inde pour rejoindre l’aéroport de Gatwick, à Londres. Le Boeing 787 Dreamliner est retombé sur un quartier résidentiel situé dans le prolongement de la piste d’envol de l’aéroport, dont un immeuble hébergeant les médecins d'un hôpital proche.

"Je me suis dit que je pouvais me glisser dehors"

L'homme a perdu connaissance sous l'effet du choc. "J’ai d’abord cru que j’allais mourir, mais quand j’ai ouvert les yeux j’ai réalisé que j’étais toujours en vie", confie-t-il. "Quand je me suis relevé, il y avait des corps tout autour de moi", explique-t-il à l'Hindustan Times. "Devant moi, j’ai vu une hôtesse, des hommes et des femmes (…) j’ai défait ma ceinture de sécurité et j’ai essayé de me sauver", complète-t-il à la chaîne DD. Selon lui, il y avait un peu d'espace entre l'immeuble et son côté de l'avion. "Quand ma porte s’est ouverte, j’ai vu cet espace et je me suis dit que je pouvais me glisser dehors. Et je l’ai fait."

Malgré la violence de l'impact et la déflagration qui s'en est suivie avec l'explosion des réservoirs de kérosène, Vishwash Kumar Ramesh s'en est sorti avec des blessures peu spectaculaires. Il a été notamment touché au thorax, aux yeux et aux pieds. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent Vishwash Kumar Ramesh, le T-shirt ensanglanté, marcher en boitant dans une rue. "Ma main gauche a été légèrement brûlée, et une ambulance m’a conduit à l’hôpital." Vendredi matin, au lendemain du crash, il s'est entretenu avec Narendra Modi, Premier ministre indien, venu au chevet des blessés.