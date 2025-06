Qui est le survivant miraculé du crash du vol AI 171 en Inde ?

Un passager du vol Air India, dont l'avion s'est écrasé en Inde ce jeudi 12 juin, a été retrouvé et identifié. Blessé, il a été conduit à l'hôpital. Son récit sur le drame.

Il y a un au moins un survivant au crash du vol Air India 171. Alors que la police indienne a, dans un premier temp, estimé qu'il n'y avait "apparemment aucun survivant" parmi les 242 passagers de l'avion, elle a finalement confirmé la découverte de l'un d'entre eux le jeudi 12 juin, plusieurs heures après le drame.

Le survivant retrouvé est un homme identifié comme Vishwash Kumar Ramesh, un ressortissant britannique de 40 ans qui se trouvait sur le siège A11 du Boeing 787 selon le manifeste du vol. Il voyageait avec son frère, Ajay Kumar Ramesh. L'homme rentrait au Royaume-Uni, où il vit depuis une vingtaine d'années avec sa femme et son enfant, après un séjour de quelques jours en Inde pour visiter leur familles d'après les informations de l'Hindustan Times. Plusieurs médias indiens assurent avoir pu échanger avec l'homme qui a présenté sa carte d'embarquement, confirmé son nom et son numéro de siège.

"Il y avait des corps tout autour de moi"

Après avoir été retrouvé et avoir repris connaissance, le survivant au crash de l'avion est revenu sur les secondes précédant le drame et son réveil après le choc terrible. "C'est arrivé si vite", assure-t-il au sujet du crash qui a eu lieu seulement une minute après le décollage de l'avion : "Trente secondes après le décollage, il y a eu un grand bruit, puis l'avion s'est écrasé. Tout s'est passé si vite", raconte-t-il à Hindustan Times.

L'homme a perdu connaissance sous l'effet du choc et a subi des "blessures dues à l'impact" au thorax, aux yeux et aux pieds.. "Quand je me suis relevé, il y avait des corps tout autour de moi. J'avais peur. Je me suis levé et j'ai couru. Il y avait des morceaux de l'avion tout autour de moi. Quelqu'un m'a attrapé, m'a mis dans une ambulance et m'a emmené à l'hôpital", explique-t-il au média après sa prise en charge.

Vishwash Kumar Ramesh, est pour l'heure le seul survivant retrouvé près de la carcasse de l'avion. Il a été pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital selon les précisions de Dhananjay Dwivedi, le secrétaire principal du département de la santé de l'État du Gujarat, en Inde. S'ils voyageaient entre frères, les deux hommes se trouvaient sur des rangés différentes au sein de l'avion. "Il voyageait avec moi et je ne le trouve plus. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver", a demandé le survivant auprès des médias et des secours.