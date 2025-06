Accident de car dans la Sarthe : quatre morts et des dizaines de blessés... Que s'est-il passé ?

Un accident de car a fait 4 morts, 11 blessés graves et d'autres victimes plus légères sur l'A81, près du Mans, dans la Sarthe.

Un grave accident de la route s'est produit sur l'A81, près du Mans, dans la Sarthe. Le drame implique un autocar qui transportait des adultes et des adolescents de nationalité ukrainienne a indiqué la préfecture du département. "Le bilan humain encore provisoire s'établit à 4 morts, 11 blessés grave et 34 blessés légers" indique cette dernière dans un communiqué.

Aux alentours de midi, le véhicule s'est couché dans le fossé longeant l'A81 dans le sens Rennes-Le Mans entre la sortie n°7 pour Sillé-le-Guillaume et la bifurcation avec l'A11 en direction du Mans. Les circonstances de l'accident sont encore floues. Aucun autre détails sur l'accident n'a été communiqué pour l'heure : le nombre de véhicules impliqués ou l'identité des victimes.

D'après les informations de Franceinfo, 87 sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) et 49 engins sapeur-pompier sont mobilisés. Les opérations d'évacuation et de secours sont actuellement en cours et un poste de contrôle a été ouvert à la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe "appelle à la plus grande vigilance sur ce secteur et à ne pas gêner l'intervention des secours". Un numéro vert a été activé par la préfecture : 09.70.80.90.40.

"La circulation est totalement interrompue après la bifurcation A11/A81" en direction de Rennes, précise Vinci Autoroutes sur X peu après l'accident. Les véhicules circulant sur cette route sont contraints de sortir à l'échanger n°8 pour Le Mans Centre. La fermeture de la route est censée faciliter l'intervention des secours et l'évacuation des victimes. Un bouchon de 3 kilomètres "en amont de la coupure" en direction du Mans était observé vers 14 heures ce vendredi "avec une tendance à la dégradation" selon Bison Futé.