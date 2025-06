Affaire Grégory : pourquoi Jacqueline Jacob peut-elle être mise en examen ?

Le parquet de Dijon a déclaré que Jacqueline Jacob, grand-tante du garçon retrouvé mort en 1984, allait être interrogée pour une éventuelle mise en examen.

Nouveau remous dans l'affaire Grégory, du nom du garçon de quatre ans retrouvé mort en 1984. Jacqueline Jacob, sa grand-tante aujourd'hui âgée de 80 ans, va être entendue par la justice, a indiqué mercredi 18 juin le parquet de Dijon. Une étude en graphologie l'a désignée comme l'autrice de l'une des lettres de menace reçue en 1983 par les parents de l'enfant.

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a listé "les éléments qui concernent Jacqueline Jacob", sans donner plus de détails. S'ils ne suffisent pas à la poursuivre pénalement, a précisé le parquet, la chambre va procéder à son "interrogatoire de première comparution". Elle envisage même "sa mise en examen sous la qualification d'association de malfaiteurs criminelle". Sa convocation ne devrait toutefois pas avoir lieu "avant quelques mois". En attendant, les investigations se poursuivent, indique le parquet dans un communiqué.

"On ne laissera jamais l'assassinat d'un gosse de quatre ans non élucidé"

En 2021, lors d'un entretien sur BFMTV, Jacqueline Jacob et son époux, Marcel, avaient affirmé ne pas connaître l'identité du tueur de Grégory. "Nous faire accuser, c'est la pire des choses qu'ils ont faite." Jacqueline avait assuré n'avoir "jamais écrit un courrier" menaçant aux parents de Grégory.

"Pour Jean-Marie et Christine Villemin, qui veulent depuis tant d'années la vérité sur l'assassinat de leur enfant, c'est une journée si importante, une décision si émotionnante", a déclaré à France Inter l'avocat des parents de Grégory. Pour lui, cette convocation est le signe que la justice veut "faire toute la lumière sur ce crime atroce" : "On ne laissera jamais l'assassinat d'un gosse de quatre ans non élucidé, toujours on fera tout pour connaître cette vérité, aussi difficile soit elle." Le garçon avait été retrouvé le 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans la Vologne, une rivière des Vosges.

Ce n'est pas la première fois que Jacqueline Jacob est mise en cause dans l'enquête. En 2017, elle avait été mise en examen pour "enlèvement et séquestration suivie de mort", avant que l'acte ne soit annulé en 2018.