Saint-Lô : un ado tué sur son lieu de stage, les premiers éléments de l'enquête

Un jeune homme de 16 ans est décédé des suites de blessures survenues sur le lieu de son stage, le mercredi 18 juin, à Saint-Lô dans la Manche. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

Un lycéen de 16 ans est décédé le mercredi 18 juin 2025 au CHU de Caen. Il a succombé à des blessures survenues la vielle sur son lieu de stage, un magasin discount de décoration et d'ameublement situé à Saint-Lô dans la Manche. Le jeune homme, originaire de la ville de Canisy et scolarisé au lycée Curie-Corot de Saint-Lô effectuait un stage de découverte dans l'entreprise.

Le décès du jeune homme relèverait d'un accident survenu le mardi 17 juin selon les premiers éléments de l'enquête. Le stagiaire participait, avec le gérant du magasin et un manutentionnaire, au déchargement d'un camion à l'arrière de la boutique au moment de drame selon les informations d'ICI Cotentin. Alors que le manutentionnaire commençait le déchargement d'une palette avec l'aide d'un chariot élévateur, la palette en question chargée de soixante chaises en plastique a menacé de tomber. Le gérant et le stagiaire ont machinalement tenté de soutenir la palette, mais le jeune homme, déséquilibré, est tombé sous le poids des marchandises. En chutant, il a violemment heurté le sol avec sa tête. Cette blessure semble être la cause du décès.

Pris en charge par les pompiers qui se sont rendus sur place, le lycéen a été héliporté par la sécurité civile jusqu'au CHU de Caen. Il souffrait déjà d'un grave traumatisme crânien au moment de sa prise en charge. BFM Normandie évoque pour sa part un état de mort cérébrale constaté avant l'arrivée de la victime à l'hôpital.

Le parquet de Coutances a décidé l'ouverture d'une enquête pour blessures involontaires requalifiée depuis pour homicide involontaire. Les investigations doivent permettre de déterminer si les mesures de sécurité et la législation concernant le travail des mineurs en stage ont bien été respectées. Des questions de responsabilité se posent également concernant le manutentionnaire et son matériel. Des dépistages pour l'alcoolémie et les stupéfiants ont été réalisés sur ce dernier et sur le conducteur du camion : tous les tests sont revenus négatifs selon ICI Cotentin. Le gérant et la direction de l'enseigne où le jeune homme effectuait son stage ont été auditionnés.

Après le décès du jeune homme, l'académie de Normandie a indiqué avoir mis en place une cellule d'écoute psychologique au sein du lycée Curie-Corot dans e but "d'accompagner les élèves et les personnels qui en ressentiraient le besoin".